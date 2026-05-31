Lucky Kilimanjaro、TVアニメ『LIAR GAME』ED曲「朝日」MVを公開！

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Lucky Kilimanjaroが、現在テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『LIAR GAME(ライアーゲーム)』のEDテーマ楽曲「朝日」のミュージックビデオを公開した。

本楽曲は、夜の孤独や不安に寄り添いながら、やがて訪れる朝日に向けて自らの足で躍り出す勇気を与えられるような楽曲。静寂から徐々に熱を帯び、感情を解放していくようなドラマチックなシンセサウンドが特徴的なミディアムナンバーとなっている。

そして、公開された『朝日』のミュージックビデオは、全編にわたり高度なCG技術が駆使されており、楽曲が持つ壮大な世界観を圧倒的な映像美で視覚化している。 ゴーグルを身につけた冒険者のようなVo.熊木幸丸が、ボートと気球が融合したような不思議な乗り物に乗って、様々な場所へ旅に出るシーンから幕を開ける。空にはホログラムのように青く発光する巨大なクジラが現れるなど、楽曲の浮遊感ある幻想的なイメージを巧みに表現している。

さらに、広大な花畑で全身を花で覆われた人物がしなやかに踊るシーンも展開。絶望や暗闇の中からオアシスへと向かうような、生命力に満ちたダンスが映像に躍動感を与えている。CG合成ならではのダイナミックなカメラワークによって、ファンタジーの世界に没入しているかのような錯覚に陥る仕上がりだ。 楽曲のクライマックスとともに、眩い「朝日」がすべてを照らし出すラストシーンは必見。暗闇を抜け出し、光に向かって進む前向きなメッセージが視覚と聴覚の両方から胸に迫ってくる見応えのある映像作品となっている。

Lucky Kilimanjaroは、今後も多数の音楽フェスやイベントへの出演が控えており、全国各地のフロアを熱狂の渦に巻き込んでいく予定。公開されたミュージックビデオで「朝日」の世界を体感し、彼らのライブパフォーマンスへの期待をさらに高めてほしい。

●リリース情報

デジタルシングル

「朝日」

配信中



配信リンクはこちら

https://lnk.to/lk_asahiNR

●イベント情報

「百万石音楽祭2026〜ミリオンロックフェスティバル〜」

6/6(土)、6/7(日)

※出演日 6/7(日)

石川県：石川県産業展示館（1-4号館）

「FM802 Rockin’Radio! -OSAKA JO YAON-」

6/27(土)

大阪府：大阪城音楽堂

「TAKASAKI CITY ROCK FES.2026」

6/27(土)、6/28(日)

※出演日 6/28(日)

群馬県：Gメッセ群馬 & 高崎芸術劇場スタジオシアター

「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2026 in EZO」

8/14(金)、8/15(土)

※出演日 8/15(土)

北海道：石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

「中津川 WILD WOOD 2026」

9/19(土)、9/20(日)

岐阜県：中津川公園内特設ステージ

「TOKYO ISLAND 2026」

10/10(土)、10/11(日)、10/12(月祝)

東京都：海の森公園

関連リンク

Lucky Kilimanjaroオフィシャルサイト

https://luckykilimanjaro.net