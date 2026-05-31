見ているだけで疲れちゃう！？秋田犬と飼い主さんの攻防戦が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で21万5000回再生を突破し、「ウンともスンともですね(笑)」「貫禄がすごいwww」「そんな姿も愛らしい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車の助手席に乗っていた秋田犬→『絶対に降りたくない』と駄々をこねて…意思が強すぎる『態度』】

車の助手席で降車拒否！！

TikTokアカウント「kojikojikojiro」の投稿主さんは、『小次郎』くんという秋田犬と暮らしています。小次郎くんは、とにかく車が大好きなのだそう。この日も楽しくドライブを満喫し、助手席でご機嫌に過ごしていました。

しかし目的地へ到着し、パパが「降りようか」と声をかけると、まさかの拒否。助手席でそのまま伏せをすると、一切動こうとしなかったのだとか。もちろんパパも何とか降ろそうと試みますが、小次郎くんの体重は約46キロ。抱き上げようとしても、ずっしり構えた体はびくともせず、まるで巨大な岩のようだったそうです。

結局、いったん作戦変更。なぜかその場で目元のお手入れを始めることになったといいます。

意思が強すぎる姿にクスッ

そんなパパの奮闘をよそに、小次郎くん本人はプイと知らんぷり。その姿からは「絶対に降りないんだから」という強い意志がひしひしと伝わってきたのだとか。

パパも負けじと本腰を入れ、再び抱き上げ作戦を決行したといいます。しかし、小次郎くんは頑として動きません。攻防戦は圧倒的なパパの敗北で、思わず苦笑い…。頑固だけれど愛おしい、小次郎くんらしさ全開のひと幕だったのでした。

大型犬らしい重量感と、まるで子どものような駄々っ子ぶりが合わさった光景に笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「日々筋トレですね！」「眼福ですありがとうございます」「こんな子と一緒に暮らせて幸せだね」など沢山の反響がありました。

興奮するときもある♪

そんな小次郎くんですが、助手席でじっとしているばかりではないそう。実は、外でお友達を見つけた瞬間だけは別犬レベルで大はしゃぎするのだとか。立ち上がってピーピー鳴きながら「なでて！」と猛アピール。

嬉しさのあまり助手席でグルグル回り始め、勢い余ってパパに尻尾を何度もぶつけてしまうほど暴れるそうです。そして窓から顔を出して、お友達になでてもらえた瞬間、満面の笑み。あれほど頑固だった姿が嘘みたいに、ご機嫌な表情を見せてくれるのでした。

TikTokアカウント「kojikojikojiro」には、小次郎くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kojikojikojiro」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。