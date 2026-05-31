◇プロ野球セ・パ交流戦 オリックスー中日(31日、京セラドーム)

中日の郄橋宏斗投手が4回途中で降板となりました。

初回、安打と四球でピンチを招き、紅林弘太郎選手に先制タイムリーを献上。さらに西川龍馬選手に2者連続タイムリーを浴び、いきなり2失点を喫します。

直後の攻撃では、打線が反撃。下位打線の4連打や村松開人選手の犠牲フライなど、一挙4得点。さらに4回にも田中幹也選手の犠牲フライで5点目を奪います。

援護を受けた郄橋投手は4回、先頭打者に四球。続く来田涼斗選手にライトへのヒットを打たれますが、2塁を狙った来田選手をライトの板山祐太郎選手が好返球でタッチアウト。バックが好守備で支えます。

ところが1アウト3塁から7番の山中稜真選手にタイムリー二塁打を浴びると、2アウトから9番の若月健矢選手にヒットを打たれ、2アウト1、3塁としたところで、井上一樹監督が交代を告げました。

その後、2番手の牧野憲伸投手が四球で満塁とすると、連続押し出し四球で2失点。さらに3番手のメヒア投手に代わりますが、西川選手に2点タイムリーを打たれ、この回は大量5失点で逆転を許しました。

郄橋投手は、この日4回途中66球を投げ、7安打、2奪三振、2四球、5失点の内容。3試合連続で5失点となりました。