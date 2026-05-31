栃木県上三川町の住宅が強盗被害に遭い、住民の富山英子さん（69）が殺害されてから2週間あまりが経った5月29日、事件に新たな進展があった。栃木県警はこの日、事件を主導したとみられる住所・職業不詳の益田和彦容疑者（48）を強盗殺人容疑で公開手配した。

【画像で見る】“主導役”と“指示役”の「親密な関係性」、美結容疑者のギャルダンス、海斗容疑者のイケメン時代ほか

新たに浮上した事件の重要人物について、NEWSポストセブン取材班は貴重な目撃証言と、証拠映像を得た。

大手紙社会部記者が捜査状況を解説する。

「男はすでに逮捕されている"指示役"の竹前海斗容疑者（28）と知り合いだったとみられている。竹前容疑者とは『シグナル』や『テレグラム』など秘匿性の高いアプリで"カズ"と名乗ってやり取りをし、事件前には報酬を提示した上で『ルパン（強盗の隠語）やる？』など事件への参加を持ちかけた。

被害者の富山さん宅の位置情報や、資産状況がわかる情報はこの男が竹前容疑者らに共有していたとみられ、実行役の少年たちが犯行に使った凶器のバールについても、益田容疑者自身が横浜市内のホームセンターで事前に購入していたと判明しました」

今回の事件では、5月17日に羽田空港から"高跳び"しようとしていた竹前容疑者が羽田空港で逮捕されている。同日、益田容疑者は羽田ではなく成田空港から中国に向けて出国したという。

「捜査関係者によれば、益田容疑者は航空便で中国を経由し、その後は東南アジアに向かった可能性があるといいます。トクリュウが絡む事件に関しては過去にも、容疑者が東南アジアで拘束された事例がある。警察は海外の当局と連携する姿勢をとっており、男の行方を鋭意、追っている」（同前）

あるキー局記者によれば、「事件に使われたバールは、竹前容疑者が住んでいた自宅から車で10分ほどの距離にある横浜市内のホームセンターで購入されたと見られる」という。一方で事件の2日前、益田容疑者と竹前容疑者らしき男の姿が、神奈川県内の別のホームセンターで目撃されていた。

2人を目撃した男性が話す。

「5月12日夜に川崎市内のホームセンターを訪れたとき、目の前に片方のヘッドライトあたりがベコベコになった白のBMWが駐車していたんです。後にニュースで似た特徴の車が犯行に使われたと見て、ドラレコを見返したら竹前容疑者らしき人物が映っていたんです」

男性がこのホームセンターに着いたのは20時25分ごろ。ドライブレコーダーの映像を見ると、BMWの運転席には竹前容疑者らしき眼鏡をかけた男が乗っている。およそ20分後、右肩から手にかけて黒いサポーターのようなものをつけた男性が、カートを片手で押してBMWのもとへ戻ってきた。

「短髪で、竹前容疑者よりは年嵩の男性でした。白シャツにベージュのパンツ、黒のスニーカーとラフな格好でした。右腕に黒のギプスをつけていたのが印象的でしたね。

この男が車に戻ってきた際、私はすでに買い物を終えて車内に戻っていたのですが、手元には手袋らしきものがあったように見えました。竹前容疑者は男を出迎えると、トランクを開けて荷物を積んだ。

そのあと、短髪の男がトランクにものを積んで1人でカートを返しにいったのですが、なぜかお店のカゴがなくなっていたんですよね。戻さずにそのまま掻っ払ってしまったのかもしれません」（同前）

栃木県警が公開した出国前の成田空港の防犯カメラの映像には、右腕を黒のサポーターのようなもので吊っている益田容疑者の姿が捉えられていた。ベージュのズボンや黒のスニーカーもドライブレコーダーに映る男性のものの特徴と一致する。

「2人は荷物を積んだあと5分ほど車外でスマホを見ながら、何やら話し込んでいるようでした。周りを気にする様子はなく、仲はよさそうだった。隣の枠に車が来るかもしれないのに運転席のドアを開けっぱなしで話していて、当時は『常識ないな』くらいに思っていたのですが、まさかトクリュウの犯人だったなんて……」（同前）

"主導役"とされるこの男の正体は何者なのか──。警察は身柄確保とともに、事件の全容解明に向け捜査を進めている。

「NEWSポストセブン」では、情報・タレコミを募集しています。情報提供フォームまたは、下記の「公式X」のDMまで情報をお寄せください。

・情報提供フォーム：https://www.news-postseven.com/information

XのDMは@news_postsevenまでお送りください！