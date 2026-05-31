「シリコンバレーの天才たちの群像劇に、ページをめくる手がとまらない」

「この本を読まずして、現代の国際情勢は語れない」

発売以来、そんな絶賛の声が続々集まっているのが、書籍『半導体戦争 世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』（クリス・ミラー著、ダイヤモンド社刊）だ。

本書は、スマートフォンなどの日用品から軍事兵器に至るまで、世界の命運を握る「半導体」をめぐる米中などの熾烈な覇権争いを圧倒的なスケールで描き出し、日本のビジネス現場でもさまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。

今回、著者のクリス・ミラー氏が緊急来日。ラピダスの成功確率から、AI時代の日本の半導体メーカーの生き残り戦略まで、我々が今もっとも知りたい質問をぶつけてみた。全8回にわたってお届けする。（構成／大野和基）

――米国、欧州、日本、韓国など、世界中で巨額の補助金を投入した国内製造回帰の動きが起きています。これは将来的に、世界の半導体市場に深刻な過剰生産能力や非効率性をもたらす懸念はありませんか？

ミラー 確かにその質問はもっともだと思いますが、少なくとも半導体に関しては、データを見ると、そのような兆候は見られません。

実際、米国、台湾、日本など、どの国の半導体工場も最先端技術に関してはフル稼働状態です。

一方、より高度な技術を必要としないチップに関しては、過剰生産能力のリスクはあると思いますが、それは日本の回帰や米国の回帰ではなく、中国の回帰によって引き起こされているのです。

中国は、基盤となる後進チップへの投資において圧倒的に最大の国であり、たとえ我々が「後進チップの製造支援を止めよう」と言ったとしても、中国は努力をさらに強化するだけでしょう。

ですから、リスクについて考えるべき正しい方法は、過剰生産能力ではなく、我々の製造基盤において、時間の経過とともに中国製部品への依存度が高まることだと私は考えています。

昨年の例として、中国資本なのにオランダに拠点を置くNexperia社は、我々の産業基盤全体で使用されている非常にシンプルなチップを製造していますが、中国がこれらのチップへのアクセスを遮断したことで、世界中の自動車製造に遅延が生じました。

ですから、これが本当に重要な懸念事項だと私は考えています。つまり、中国の産業政策は非常に大規模で、補助金も非常に大きいため、我々は時間の経過とともに中国製部品への依存度を高めているということです。