【2026年6月の運勢】ふたご座（双子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年6月のふたご座（双子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、ふたご座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
トライ＆エラーで
・全体運
見切り発車でいきましょう。「やりたい」「いいかも？」で、ポンッと動いてしまうのです。本来のあなたならば、利益の分岐点を考えたり、細かく詰めたりすると思いますが、その辺りを手つかずのまま、なんとなくで進めてしまって。すると、「でしょうね」「だと思った」的な問題が起こってくるわけですが、「ハイハイ、やりますよ」「想定内、想像外だけど」で、その都度処理をしていくことで、ただ「こうなればいいな」と願っていた時よりも、グッと理想に近づけるはず。プレ、お試し、トライアル的な意識で、何事も気楽に始めてしまうのがよさそう。仕事も目の前の課題をざくざくとこなして。トラブル、アクシデントはある前提で行けば、こっちのもの！
・社交運
特別感を求めています。いわゆる肌が合う、波長が一致する人と過ごしたい気持ちが高まっています。人恋しく、気楽につきあえる人と一緒にいたいのです。でも、現実はシビアで、むしろ「なんだこいつ」「意味がわかんない」的な人との接点がメインに。発想を変えて、コミュ力オバケの本領を発揮し、人たらしチャレンジで攻略を狙って。苦手な人のかわいさ、ほころびを探して、オトすのです。遠くの親友より身近な知り合いが癒しになるはず。
・恋愛運
恋は、ぬくもりが足らないかも。会いたい、くっつきたいのに、時間が合わない、せっかく会えても素直になれないみたい。言葉で説明しようとするのをやめると、流れが変わるはず。弱々ムードも、出会いを呼びそう。
ラッキーポイント……レモンイエロー、ボーダー、梅干し、サンダル
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）活気、勢いは十分！
トライ＆エラーで
・全体運
見切り発車でいきましょう。「やりたい」「いいかも？」で、ポンッと動いてしまうのです。本来のあなたならば、利益の分岐点を考えたり、細かく詰めたりすると思いますが、その辺りを手つかずのまま、なんとなくで進めてしまって。すると、「でしょうね」「だと思った」的な問題が起こってくるわけですが、「ハイハイ、やりますよ」「想定内、想像外だけど」で、その都度処理をしていくことで、ただ「こうなればいいな」と願っていた時よりも、グッと理想に近づけるはず。プレ、お試し、トライアル的な意識で、何事も気楽に始めてしまうのがよさそう。仕事も目の前の課題をざくざくとこなして。トラブル、アクシデントはある前提で行けば、こっちのもの！
特別感を求めています。いわゆる肌が合う、波長が一致する人と過ごしたい気持ちが高まっています。人恋しく、気楽につきあえる人と一緒にいたいのです。でも、現実はシビアで、むしろ「なんだこいつ」「意味がわかんない」的な人との接点がメインに。発想を変えて、コミュ力オバケの本領を発揮し、人たらしチャレンジで攻略を狙って。苦手な人のかわいさ、ほころびを探して、オトすのです。遠くの親友より身近な知り合いが癒しになるはず。
・恋愛運
恋は、ぬくもりが足らないかも。会いたい、くっつきたいのに、時間が合わない、せっかく会えても素直になれないみたい。言葉で説明しようとするのをやめると、流れが変わるはず。弱々ムードも、出会いを呼びそう。
ラッキーポイント……レモンイエロー、ボーダー、梅干し、サンダル
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)