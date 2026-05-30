開催：2026.5.30

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 3 - 8 [ブレーブス]

MLBの試合が30日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとブレーブスが対戦した。

レッズの先発投手はクリス・パダック、対するブレーブスの先発投手はグラント・ホームズで試合は開始した。

1回表、1番 ロナルド・アクーニャ 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 CIN 0-1 ATL

2回表、8番 ホルヘ・マテオ 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 CIN 0-2 ATL、9番 チャドウィック・トロンプ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでブレーブス得点 CIN 0-3 ATL、2番 マイケル・ハリス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 CIN 0-4 ATL

4回裏、3番 ジェフリー・ブルデー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 1-4 ATL、6番 ネート・ロー 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 2-4 ATL

5回裏、4番 サル・スチュワート 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 3-4 ATL

6回表、7番 マイク・ヤストレムスキー 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 CIN 3-5 ATL、8番 ホルヘ・マテオ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 CIN 3-6 ATL、2番 マイケル・ハリス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 CIN 3-8 ATL

試合は3対8でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのディディエ・フエンテスで、ここまで4勝0敗0S。負け投手はレッズのクリス・パダックで、ここまで0勝7敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-30 10:24:05 更新