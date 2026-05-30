お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（５０）は人生の節目を迎え、新たな挑戦をした。２７日に初の単著となる「津田日記」（新潮社刊）を発売。こだわり抜いた一冊について「我が子だと思ってます」と語るほどの自信作に仕上がった。バラエティー番組に加え、ドラマ、ＣＭなど多岐にわたり「ゴイゴイスー」な活躍を続けているその源や忘れられない言葉、さらに代名詞のギャグの秘話についても迫った。（古本 楓）

「自然体」。この３文字がよく似合う。背もたれに深く腰かけ、インタビューに応じていても、決して悪態をついているのではない。常にリラックスしていて、周りを笑顔にする。取材を通じて、芸人仲間やお茶の間から愛される理由が垣間見えた気がした。

着飾らない姿は初の著書にも記された。日々の喜びや悲しみ、仕事の反省、時には下心や悪口まで赤裸々につづられている。「仕上がったものを見て『これ大丈夫かな』って思った。感情を全て出してます。文句ばっかりですけど（笑）」

自称「世界一売れている人間」。おどけていながらも、実際、日記には仕事の予定がびっしり。プライベートの予定もほぼ全て書かれており「芸人が１年間、どのように過ごしているのか興味があると思う。世間の皆さんは（津田が）もっと働いていると思っている人も多いと思うんですよ。でも、『意外とゴルフに行ってるんや』『めっちゃ飲みに行ってるやん』っていう（世間の皆さまに向けた一種の）働き方改革でもあると思います」と語る。

私生活では０６年に結婚し、３児の父。書籍では、テレビで見ることのできない家族思いな一面ものぞかせている。「正直、毎日働いているんで、しんどいスケジュールもあります。でも、全部家族のため。家族のおかげで頑張れてるなっていうのがあります」と白い歯を見せる。

今では誰もが知る超売れっ子だが、長年努力してきた歴史がある。９９年、ダウンタウンに憧れて芸能界の門を叩いた。小学４年生の時にサッカーチームで出会い、中学校の同級生でもあるユースケ（４９）と「ダイアン」を結成。大阪で実績を重ね、１８年、満を持して東京進出するも当初は壁にぶち当たった。「東京来たての頃は、大阪（の時）よりも１段階（テンションも）上げた。それが空回りになったかもしれない」

それでも、大声でツッコむ自分のスタイルは曲げなかった。「変にかしこまったことをやっても自分の良さが消えちゃうし、これを続けたら受け入れてくれる瞬間が来るやろうなと思いつつやってました。だんだん浸透していって、今の爆売れにつながってきた（笑）」と過去の自分に胸を張る。

「爆売れ津田」に導いた２つの忘れられない言葉がある。１つ目は、東京で思うような活躍ができなかった時に、大阪時代から親交の深い千鳥・大悟（４６）からかけられた言葉。「飲みに行った時に『津田、お前やったら東京なんか余裕や』って言われたんですよ。その言葉はでかかった」と懐かしそうに振り返る。そんな年下の先輩である大悟について「戦友やし、友達みたいなとこもあるし、やっぱり年下やからかわいいところもある。すごい不思議な存在。相方よりも気持ち通じる時もあるし、なんか特殊な存在」と照れくさそうに分析する。

２つ目は代名詞であるギャグに関する言葉だ。「ゴイゴイスー」「スーを差し上げます」…。今では世間にも浸透し、大人気となったが、披露をやめた時期があった。「自分の中で飽きちゃって、（ギャグを）振られてもやらなかった時があった。もうええって思って。おもんないし、ウケへんし…」

迷いの中、ある言葉が津田を変えた。「誰かが言ったのを伝え聞いたんですけど、『自分のギャグに飽きたらあかん』って聞いた。そこからちゃんと大事にせなあかんなって思って、せっかくできたんやからと思った」。２０年近く続けたことが実を結び、今では多くの人から愛されるようになった。「（こうなるとは）ほんまに何も思ってなかったです（笑）」と反響の大きさに自身が一番驚く。

遅咲きの売れっ子は２７日に５０歳を迎えたが、現状には満足していない。「ダウンタウンの松本（人志）さんがＭ―１の審査員をした時、３０代なんですよ。『俺なんやねん』って重ねてしまう。それに比べたら屁（へ）ですよ（笑）。だから頑張れる」

飽くなき向上心を持ち続けられるのは、これまで人生の設計図通りにいかなかったから。「『このまま芸人としてどうなるんやろ』思ったのが２０代。３０代、大阪で必死こいて楽しくできたけど、自分の思い描いていた４０代にはなれなかった。でも、東京に来て４０代後半でやっと思い描いていた４０代との差がちょっとだけ埋まってきている気がする。５０代は、なりたかった５０代に一番近づけるチャンス。そこにちょっと手がかかるくらいになってきてくれたらうれしい」

そんな五十路（いそじ）の理想像は「誰しもが俺のことを知ってて、毎日テレビで見て、超売れてて、（子供が）学校で俺の番組の話をして、みたいな。僕がちっちゃい頃に見てたダウンタウンさんとか、（ビート）たけしさんみたいな感じ。まだまだですけど、でもそのチャンスが来るかなぁ…来てほしいなぁ…」

欲深いと自己分析するだけに夢も大きい。出会ってから約４０年のユースケとは、「変に焦らず、今やってる番組を継続してやりたいですし、漫才もちゃんとやりたい」。自身については「次は短編小説とかもやってみたい。『東京タワー〜オカンとボクと、時々、オトン〜』みたいに『通天閣〜母ちゃんと俺と、時々、パパ〜』とかいいですよね。リリー（・フランキー）さんなら許してくれると思うんですよね。津田の上京物語で新聞連載でもいいですよ（笑）」

誰もが認める「ゴイゴイスー」な未来に向けて、貪欲で飽くなき津田の挑戦は続く。

◆津田 篤宏（つだ・あつひろ）１９７６年５月２７日、滋賀県出身。５０歳。９９年、ＮＳＣ大阪校に２２期生として入学。２０００年、小学生の時に出会ったユースケと「ダイアン」を結成。０７、０８年、Ｍ―１グランプリ決勝進出。１８年、上方漫才大賞で大賞受賞。同年、東京進出。２１年、滋賀・愛荘町のふるさと大使に就任。