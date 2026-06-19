「GU（ジーユー）」と、人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーションアイテム第2弾が6月19日午前7時15分から通常販売されます。【画像】全デザインがかわいすぎる！スンスン、ノンノン…グラフィックT、パジャマ、ソックス、ポーチを全部、見る！第2弾のテーマは、「スンスンたちとアイスクリーム」。スンスンたちがデザインされたウィメンズ用のグラフィックT（1490円、以下、税込み）、コットンパジャマ（24