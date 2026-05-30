ÂçÀµÅ·¹Ä¤ÎÎÍÊè¡ÖÂ¿Ëà¸æÎÍ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Å´Æ»·×²è¤¬3Ï©Àþ¤â¤¢¤Ã¤¿¡¡Í£°ì¼Â¸½¤·¤¿¡Öµþ²¦ÅÅµ¤µ°Æ»¡¦¸æÎÍÀþ¡×¾Ã¤¨¤æ¤¯µ²±¤Îµ°À×
¹Ä¼¼¤ÎÎÍÊè¡ÖÉðÂ¢ÎÍÊèÃÏ¡×¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÄ¹Ë¼Ä®¡Ë¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢JRÃæ±ûÀþ¤Èµþ²¦¹âÈøÀþ¤Î¡Ö¹âÈø±Ø¡×¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Î»þÂå¡¢ÂçÀµÅ·¹Ä¤ÎÎÍÊè¡ÖÂ¿Ëà¸æÎÍ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·×²è¤µ¤ì¤¿Å´Æ»¤¬3Ï©Àþ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡Öµþ²¦ÄëÅÔÅÅÅ´¡Ê¸½¡¦µþ²¦ÅÅÅ´¡Ë¸æÎÍÀþ¡×¤Ç¡¢1931¡Ê¾¼ÏÂ6¡ËÇ¯3·î¤«¤é1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯1·î¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¸æÎÍÁ°¡Ê¢ªÂ¿Ëà¸æÎÍÁ°¡Ë¡×¤È¤¤¤¦±Ø¤¬¼Âºß¤·¤¿¡£¤½¤Î¸æÎÍÀþ¤Ï¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¤Ê¤«¡¢Àï»þÊª»ñ¤È¤·¤ÆÅ´ºà¤ò¶¡½Ð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤êÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò¤ä¤à¤Ê¤¯µÙ»ß¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìó20Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯¤ËÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÇÑÀþ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ï©Àþ¤Î°ìÉô¤Ï¡¢1967¡Ê¾¼ÏÂ42¡ËÇ¯10·î¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿µþ²¦¹âÈøÀþ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¶è´Ö¤Ï¡ÈÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡É¤ä¹âÈøÀþ·úÀßÍÑÃÏ¤Î¡È´¹ÃÏ¡É¤Ê¤É¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¡£·×²è¤«¤é113Ç¯¡¢ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é62Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¡£¸æÎÍÀþ¤ÎÌÌ±Æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¢¨¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¡¦¹âÈøÀþ¤Î»³ÅÄ±Ø¡Á¤á¤¸¤íÂæ±Ø´Ö¤Î¼ÖÁëÉ÷·Ê¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ö¸æÎÍÀþ¡×¤Ï±¦¤Ë°ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½ªÅÀ¤Î¸æÎÍÁ°±Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2±Ø¼êÁ°¤ÎËÌÌî±Ø¤«¤é¤³¤ÎÃÏÅÀ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸æÎÍÀþ¤ÎÏ©È×¡Êµ°Æ»Éß¡Ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤¿¶è´Ö¤À¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»Ô»³ÅÄÄ®
Â¿Ëà¸æÎÍ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Å´Æ»3¼Ò3Ï©Àþ
ÂçÀµÅ·¹Ä¤¬1926¡ÊÂçÀµ15¡ËÇ¯12·î25Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢´ØÅì·÷¤ËÎÍÊè¤¬Â¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¸æÎÁÃÏ¡Ê¹Ä¼¼¤¬½êÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¹Äµï¤«¤é¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¸½ºß¤ÎÈ¬²¦»Ò»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸æÎÁÃÏ¤Î°ìÉô¤¬¡¢¡ÖÎÍÊèÃÏ¡×¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡£
º£¤Ç¤³¤½¡¢¡ÈÉðÂ¢ÎÍÊèÃÏ¡Ê¤à¤µ¤·¤ê¤ç¤¦¤Ü¤Á¡Ë¡É¤ÎÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹Ä¼¼¤ÎÎÍÊè¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡ÖÂ¿Ëà¸æÎÍ¡Ê¤¿¤Þ¤´¤ê¤ç¤¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¡¢¾ÊÀþ¡ÊÅ´Æ»¾Ê¤ÎÏ©Àþ¡Ë¤ÎÀõÀî±Ø¤Ç¡¢¤³¤Î±Ø¤Ï¸½ºß¤ÎJRÃæ±ûÀþ¡¦¹âÈø±Ø¤Î¤³¤È¤À¡£Åö»þ¡¢±Ø¤«¤éÂ¿Ëà¸æÎÍ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÃ»¤ò¹Ô¤¯Æ»¤â¤Ê¤¯¡¢2km¼å¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÊâ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÂçÀª¤Î»²ÇÒµÒ¤òÅö¤Æ¹þ¤ó¤ÀÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ï¡¢¶¥¤Ã¤Æ¡ÖÂ¿Ëà¸æÎÍ¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¿·µ¬Ï©Àþ¤ò·×²è¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ËÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡Öµþ²¦ÅÅµ¤µ°Æ»¡Ê¸½¡¦µþ²¦ÅÅÅ´¡Ë¡×¤Ç¡¢½Ð´ê¤Ï1927¡Ê¾¼ÏÂ2¡ËÇ¯1·î8Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢1·î11Æü¤Ë¡ÖÁêÌÏÅ´Æ»¡Ê¸½JRÁêÌÏÀþ¤ÎÁ°¿È¡Ë¡×¤¬¡¢2·î1Æü¤Ë¤Ï¡ÖÈ¬²¦»ÒÅÅµ¤Å´Æ»¡Ê1929¡Ì¾¼ÏÂ4¡ÍÇ¯¤Ë²ñ¼Ò²ò»¶¢ªÉðÂ¢Ãæ±ûÅÅµ¤Å´Æ»¤Ø¾ùÅÏ¡Ë¡×¤Î·×3¼Ò3Ï©Àþ¤¬¡¢¿·Àþ·úÀß¤ò´ê¤¤½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÏ©Àþ¤¬¶¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µö²Ä¤ò½Ð¤¹Å´Æ»¾Ê¤¬Ä´À°Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë½Ð´ê¤·¤¿µþ²¦ÅÅµ¤µ°Æ»¤ËÉßÀßÌÈµö¡ÊÆÃµö¡Ë¤ò²¼ÉÕ¤·¤¿¡£
JR¹âÈø±Ø¤ÈÉðÂ¢ÎÍÊèÃÏ¤È¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤ò¼¨¤·¤¿ÃÏ¿Þ¡£¹âÈø±ØÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¼þÊÕ°ÆÆâ¿Þ¤è¤ê¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÄ¹Ë¼Ä®
ÉðÂ¢ÎÍÊèÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÂçÀµÅ·¹Ä¤ÎÂ¿ËàÎÍ¡Ì¤¿¤Þ¤Î¤ß¤µ¤µ¤®¡Í¡Êº¸¡Ë¤È¡¢ÄçÌÀ¹Ä¹¡¤ÎÂ¿ËàÅìÎÍ¡Ì¤¿¤Þ¤Î¤Ò¤¬¤·¤Î¤ß¤µ¤µ¤®¡Í¡Ê±¦±ü¤ÎÄ»µï¡Ë¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÄ¹Ë¼Ä®
µþ²¦ÅÅµ¤µ°Æ»¤¬·×²è¤·¤¿¸æÎÍÀþ¤ÎÅö½é·×²èÀþÏ©¿Þ¡£³«ÄÌ»þ¤Î¥ë¡¼¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç·¤Ë¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡á»ñÎÁ¡¿¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛÂ¢
È¬²¦»ÒÅÅµ¤Å´Æ»¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿Â¿Ëà¸æÎÍ¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡Ö²¼Ä¹Ë¼»ÙÀþ¡×¤Î·×²èÀþÏ©¿Þ¡£Æ±Å´Æ»ÀõÀîÀþ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ë¸¶½ÉÄäÎ±½ê¤«¤éÊ¬´ô¤µ¤»¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¡á»ñÎÁ¡¿¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛÂ¢
Åö»þ¤ÎÁêÌÏÅ´Æ»¡Ê¸½JRÁêÌÏÀþ¡Ë¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜ±Ø¡ÁÈ¬²¦»Ò±Ø´Ö¤Î·×²è¥ë¡¼¥È¿Þ¡£¤³¤Î·×²èÏ©Àþ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¶¶ËÜ±Ø¤«¤éÈ¬²¦»Ò±Ø¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¸½¡¦²£ÉÍÀþ¤ÎÀþ·Á¤â¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£Â¿Ëà¸æÎÍ¤Ø¤Ï¡¢¿·Àþ¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÊ¬´ô¤¹¤ë»ÙÀþ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡á»ñÎÁ¡¿¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛÂ¢
äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤Ã¤¿¸æÎÍÀþ¤Î¥ë¡¼¥È·èÄê
µþ²¦ÅÅÅ´¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëµþ²¦ÅÅµ¤µ°Æ»¤Ï¡¢1926¡Ê¾¼ÏÂ¸µ¡ËÇ¯12·î¤ËÉÜÃæ±Ø¡ÁÅìÈ¬²¦»Ò¡Ê¸½¡¦µþ²¦È¬²¦»Ò¡Ë±Ø¤È¤ò·ë¤Ö¶ÌÆîÅÅµ¤Å´Æ»¤È¹çÊ»¤·¤Æ¡¢¿·½É±Ø¡ÁÅìÈ¬²¦»Ò±Ø¤ÈÄ´ÉÛ»ÙÀþ¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î±äÄ¹Àþ¤È¤·¤Æ1927¡Ê¾¼ÏÂ2¡ËÇ¯1·î¤Ë¸æÎÍÀþ¤Îµ°Æ»ÉßÀßÌÈµö¤ò½Ð´ê¤·¤¿¡£3¼Ò3Ï©Àþ¤¬Â¿Ëà¸æÎÍ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÌÈµö¤¬²¼ÉÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢Ï©Àþ¤Î¥ë¡¼¥È¤ò½ä¤Ã¤ÆÈ¬²¦»Ò»Ô²ñ¤ÎÄÄ¾ð¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÅìµþÉÜ²ñµÄ°÷¤é¤Ï·×²è¥ë¡¼¥È¤Ë»¿À®¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¬²¦»Ò»Ô²ñµÄ°÷¤é¤«¤é¤ÏÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¾å¤ËÀþÏ©¤òÉßÀß¤¹¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀìÍÑÀþ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÍÑÃÏ¤òÀêÍ¤¹¤ì¤Ð´Ä¶ÇË²õ¤ä»ÔÌ±À¸³è¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¤·¤Æ¡¢È¿ÂÐ¤ò¾§¤¨¤¿¡£·ë²Ì¡¢¼ÂÃÏÂ¬ÎÌ¤äÀß·×¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¹©»öÇ§²Ä¿½ÀÁ¤Ï1929¡Ê¾¼ÏÂ4¡ËÇ¯6·î¤Þ¤Ç±ä´ü¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1928¡Ê¾¼ÏÂ3¡ËÇ¯5·î°Ê¹ß¡¢µþ²¦ÅÅµ¤µ°Æ»¤ÈÈ¬²¦»Ò»Ô²ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ï´öÅÙ¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢Æ±»Ô²ñ¤«¤é¤Ï¸½ºßÀþ¤Î°ìÉô¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤ÎÄ¹¾Â±Ø¤è¤ê¥ë¡¼¥ÈÊÑ¹¹¤¹¤ë°Æ¤ä¡¢1929¡Ê¾¼ÏÂ4¡ËÇ¯3·î¤Ë¤ÏÈ¬²¦»Ò»Ô²ñ¤Ç·èµÄ¤µ¤ì¤¿ÀþÏ©ÊÑ¹¹°Æ¡ÊÈ¬²¦»Ò»ÔºÇÅìÃ¼¤òÄÌ²á¡Ë¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢µþ²¦Â¦¤Ï¹©»öÈñÁýÂç¤òÍýÍ³¤Ë¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µþ²¦Â¦¤Ï¡¢1928¡Ê¾¼ÏÂ3¡ËÇ¯8·î¤ËºÇ½ªÅª¤Ê³«¶È¥ë¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡ÖÅì²ö¤ê°Æ¡×¤ò»Ô²ñ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤â¡¢»Ô²ñÂ¦¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë´õË¾¾ò·ï¡ÊÃæ±ûÀþ¤È¤Ï·×²è¤è¤ê¤âÅì¤Ç¸òºµ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ¾Â¦Ìó150¸®¤òÄÌ²á¤·¡¢Çë¸¶¶¶¤òÎ©ÂÎ¸òº¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ë¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¿Ó¤À²áÂç¤¹¤®¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µþ²¦Â¦¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢µþ²¦Â¦¤Ç¤Ï¿åÌÌ²¼¤ÇÅì²ö¤ê°Æ¡ÊËÌÌî±Ø¡Á¸æÎÍÁ°´Ö¡Ë¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¹©»ö»Ü¹©Ç§²Ä¿½ÀÁ¤Î½àÈ÷¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1929¡Ê¾¼ÏÂ4¡ËÇ¯5·î¡¢µþ²¦Â¦¤Ïµ¯ÅÀ¤òÅìµþÉÜÈ¬²¦»Ò»ÔÌÀ¿ÀÄ®¤«¤éÆ±ÉÜÆîÂ¿Ëà·´Í³°æÂ¼¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢Åì²ö¤ê°Æ¤ò¸Ç»ý¡£ÉÜ¸©Æ»µÚ¤Ó¹ñÆ»¤È¤ÏÎ©ÂÎ¸òº¹¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É»ÔÂ¦¤ÎÈ¿È¯¤òÈò¤±¤ëºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Íâ1930¡Ê¾¼ÏÂ5¡ËÇ¯3·î¤Ë¡Ö¹©»ö»Ü¹©Ç§²Ä¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£µ°Æ»ÉßÀßÌÈµö¤Î½Ð´ê¤«¤é·×²è·èÄê¤Þ¤Ç¡¢¼Â¤Ë3Ç¯¤â¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£
È¬²¦»Ò»Ô²ñ¤«¤éÄó°Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿¸½ºßÀþ¤Î°ìÉô¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤ÎÄ¹¾Â±Ø¤è¤ê¥ë¡¼¥ÈÊÑ¹¹¤¹¤ë°Æ¤È¡¢Æ±»Ô²ñ¤Ç·èµÄ¤µ¤ì¤¿ÀþÏ©ÊÑ¹¹°Æ¡ÊÈ¬²¦»Ò»ÔºÇÅìÃ¼¤òÄÌ²á¡Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿Ï©Àþ·×²è¿Þ¡á»ñÎÁ¡¿¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛÂ¢
µì°Æ¤ÈÅì²ö¤ê°Æ¤È¤ÇÏ©Àþ¥ë¡¼¥È¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë·×²è¿Þ¡á»ñÎÁ¡¿¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛÂ¢
¤ï¤º¤«14Ç¯¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô
µþ²¦¸æÎÍÀþ¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1931¡Ê¾¼ÏÂ6¡ËÇ¯3·î20Æü¡£µþ²¦ÀþËÌÌî±Ø¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÀ¾Êý¤Ø¿¤Ó¤ëÀþÏ©¤Ï¡¢¸æÎÍÁ°±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Ä¹6.477km¤ÎÃ±ÀþÏ©Àþ¤È¤·¤Æ³«¶È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Àß¤±¤é¤ì¤¿±Ø¤Ï¡¢ËÌÌî±Ø¡¢»³ÅÄ±Ø¡¢²£»³±Ø¡¢¸æÎÍÁ°±Ø¤Î4±Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢Èæ´ëµÖÎÍ¤Î¤Ê¤«¤òÁö¤ë¤¿¤á¡Ö¹â¸¶Å´Æ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£±èÀþ¤ÏÈªÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾¾¡µìÀ×¤ÏÊÒÁÒ¾ëÔ®¤È¸æÅÂÆ½¡Ê¤´¤Æ¤ó¤È¤¦¤²¡Ë¡¢½ªÅÀ¤Î¸æÎÍÁ°±Ø¤«¤éÀ¾Êý500m¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¤ÏÂ¿Ëà¸æÎÍ¡ÊÉðÂ¢ÎÎÊèÃÏ¡Ë¤ÎÀµÌç¤¬¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Àï»þÃæ¤Ï¡¢ÁêÅöÂ¿¿ô¤ÎÁÂ³«¼Ô¤¬±èÀþ¤Ë°Ü½»¤·¡¢¿Í¸ý¤ÏÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸æÎÍÁ°±Ø¤Ï¡¢1937¡Ê¾¼ÏÂ12¡ËÇ¯5·î1Æü¤«¤é¡ÖÂ¿Ëà¸æÎÍÁ°±Ø¡×¤Ë²þ¾Î¡¢Æ±¤¸¤¯²£»³±Ø¤â¡ÖÉðÂ¢²£»³±Ø¡×¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¡£1944¡Ê¾¼ÏÂ19¡ËÇ¯5·î¤Ë¤Ï¡¢Àï»þ²¼¤Î¹çÊ»»Üºö¤Ë¤è¤êµþ²¦ÅÅµ¤µ°Æ»¤ÏÅìµþµÞ¹ÔÅÅÅ´¤È¹çÊ»¤·¡¢¸æÎÍÀþ¤Ï¡ÖÅìµÞ¸æÎÍÀþ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³«ÄÌÅö½é¤Ï¡¢¹Ä¼¼ÎÍÊè¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹Àþ¤È¤·¤Æ¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤ÎÍøÍÑ¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸æÎÍÁ°±Ø¤Ë¤Ïµ®ÉÐ¼¼¤¬È÷¤¨¤é¤ì¡¢ÅÅ¼Ö¤â¥È¥¤¥ìÉÕ¤¤Îµ®ÉÐÅÅ¼Ö¡Ê500·Á¡Ë¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿Ëà¸æÎÍ¤Î»²Æ»¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾ÊÀþ¡ÊÅ´Æ»¾Ê¡Ë¤Î¹Ä¼¼ÀìÍÑ±Ø¤Ç¤¢¤ëÅìÀõÀîµÜÄî±Ø¡Ê²¾Ää¼Ö¾ì¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Å·¹Ä¡¦¹Ä¹¡¡¦¹ÄÂÀ¹¡¤Î»°ÊÅ²¼¤Ï¡¢Å´Æ»¾Ê¤Î¸æ¾¤Îó¼Ö¤Î¤Û¤«¸æÎÁ¼«Æ°¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¿¤á¡¢µþ²¦¸æÎÍÀþ¤Ë¸æ¾¤ÅÅ¼Ö¤¬Áö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ®ÉÐÅÅ¼Ö¤Ø¤Î¹ÄÂ²Êý¤Î¾è¼Ö¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸æÎÍÀþ¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿µÏ¿¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
µþ²¦ÅÅµ¤µ°Æ»¤Îµ®ÉÐÅÅ¼Ö500·Á¡£¹ÄÂ²Êý¤ÎÍøÍÑ¤¬¸«¹þ¤á¤º¡¢1938¡Ê¾¼ÏÂ13¡ËÇ¯¤Ë°ìÈÌ¼Ö¤Ø¤È³Ê²¼¤²¤µ¤ì¤¿¡á»ñÎÁ½êÂ¢¡¿JLNA
³«¶ÈÅö»þ¤Î¸æÎÍÁ°±Ø¤ò¼Ì¤·¤¿³¨ÍÕ½ñ¤è¤ê¡£µ®ÉÐ¼¼¤Ï±Ø¼ËÀµÌÌ¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡á»ñÎÁ½êÂ¢¡¿JLNA
¸æÎÍÁ°±ØÄäÎ±¾ì¤ÎÊ¿ÌÌ¿Þ¡£¿Þ¤Ë¸«¤ë±Ø¼Ë¤Î±¦Â¦¤Ë¤Ï±ØÁ°¹¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂ¿Ëà¸æÎÍ¤Ø¤È¤Ä¤Å¤¯»²Æ»¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡á»ñÎÁ¡¿¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛÂ¢
¸æÎÍÁ°±Ø¤ÎÊ¿ÌÌ¿Þ¤è¤ê¡£¿ÞÃæ¤Ë¸«¤ë¡ÖËÜ²°¡×¤È¤ÏÅ´Æ»ÍÑ¸ì¤Ç±Ø¼Ë¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë·úÊª¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¿ÞÃæ¤Î¾åÂ¦¤Îµï¼¼Ì¾¤Ë¡Öµ®ÉÐ¼¼¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡á»ñÎÁ¡¿¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛÂ¢
À¯ÉÜ¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±±¿Í¢±Ä¶ÈµÙ»ß
Àï»þÃæ¤Ï¡¢´ë¶ÈÀ°È÷¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÀ¯ÉÜÍ×ÀÁ¡ÊÀþÏ©¤Ê¤É¤ÎÅ´ºà¤òÀï»þÊª»ñ¤È¤·¤Æ¶¡½Ð¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞÏ©Àþ¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿Å´Æ»Ï©Àþ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸æÎÍÀþ¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢»ß¤à¤Ê¤¯1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯1·î20Æü¤«¤éÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¼è¤ê³°¤·¶¡½Ð¤·¤¿¡£µÙ»ß¸å¤Î8·î2ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤Ï¡¢È¬²¦»Ò¶õ½±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿Ëà¸æÎÍÁ°±Ø¤ÏÈïºÒ¤·¡¢¾Ã¼º¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢ÂçÀµÅ·¹Ä¤ÎÂ¿Ëà¸æÎÍ¤â°ìÉôÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
1948¡Ê¾¼ÏÂ23¡ËÇ¯6·î¤Ë¤Ï¡¢ÂçÅìµÞ¤Î²òÂÎ¤Ë¤è¤êµÙ»ßÃæ¤Î¸æÎÍÀþ¤âµþ²¦ÄëÅÔÅÅÅ´¤Î½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÉðÂ¢²£»³ÄäÎ±¾ì¡Ê±Ø¡ËÉÕ¶á¤ÎÃÏ¸µÌ±¤«¤é¤Ï¡ÖÉü³èÍ×Ë¾¡×¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î±Ø¤ÎÃÏ¸µÌ±¤Ï¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤ËÍ×Ë¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤ÎÅìµþÎ¦±¿¶É¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¸æÎÍÀþ¤Î¸½¾õ¤¬µ¤µ¤ì¡¢ÀþÏ©¤È±Ø¼Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¶ÎÂ¤½¤ÎÂ¾Éü³è¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼è¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·ÀþÉßÀß¤È¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¤Î¾õ¶·¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡ÈµÙ»ßÁ¼ÃÖ¡É¤ÏÉü³è¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¤Æ±äÌ¿Á¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¡¢1951¡Ê¾¼ÏÂ26¡ËÇ¯9·î¡¢1953¡Ê¾¼ÏÂ28¡ËÇ¯9·î¡¢1955¡Ê¾¼ÏÂ30¡ËÇ¯9·î¤ÈÂ¿Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£µþ²¦ÄëÅÔÅÅÅ´¤Ï¡¢¡Ö±èÀþ¤ÎÍ×Ë¾¡¢¸æÎÍ»²ÇÒµÒ¡¢¹âÈøÁêÌÏ¸ÐÊýÌÌ¤Î¹Ô³ÚµÒ¤ÎÊØ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¶á¤¤¾ÍèÉü³è¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¸½±Ä¶ÈÀþ¤ÎÀ°È÷Ì¤´°À®¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î´°À®¸å¤ËÉü³è¤·¤¿¤¤¡£¡×¤ÈµÙ»ß±ä´ü¤ÎÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÙ½Å¤Ê¤ëµÙ»ß±ä´ü¤Ï¡¢1957¡Ê¾¼ÏÂ32¡ËÇ¯9·î¡¢1960¡Ê¾¼ÏÂ35¡ËÇ¯9·î¤Ë¤âµö²Ä¤µ¤ì¡¢1957¡Ê¾¼ÏÂ32¡ËÇ¯7·î¤Ë¤Ïµþ²¦ÄëÅÔÅÅÅ´¤¬Éü³è·×²è¤òºöÄê¤·¡¢±¿Í¢¾Ê¤ØÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Âè1´ü¡áËÌÌî¡ÁÊÒÁÒ´Ö1.8km¾¼ÏÂ35Ç¯Ãå¹©¡¢Âè2´ü¡áÊÒÁÒ¡ÁÂ¿Ëà¸æÎÍÁ°´Ö4.6km¾¼ÏÂ38Ç¯Ãå¹©¤È¤¢¤ê¡¢ÍÑÃÏ¤ÏÁ´Àþ¤Ë¤ï¤¿¤ê³ÎÊÝ¡¢¶¶ÎÂ¡¦¶¶µÓ¤Ï´ûÂ¸¡¢¶¶·å¤Ï²£»³²ÍÆ»¶¶¤Û¤«1¤«½ê¤Î¶¶·å¤ò½ü¤¯Á´Éô³ÎÊÝ¡¢ÃÛÄé¤Ï¼ã´³¤ÎÊä½¤¤òÍ×¤¹¡¢Ää¼Ö¾ì¤ÏÁ´Éô¿·ÃÛ¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë»ö¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢¤µ¤é¤Ë1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯9·î¤Þ¤ÇµÙ»ßÁ¼ÃÖ¤Ï±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£Éü³èÃå¹©¤â¡¢Âè1´ü¤¬1963¡Ê¾¼ÏÂ38¡ËÇ¯¡¢Âè2´ü¤¬1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯¤È·«¤ê±ä¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅö»þ¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉü³è·×²èÏ©Àþ¿Þ¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¡¢ËÌÌî0k000m¡¢À¾ËÌÌî0k800m¡¢ÆîÈ¬²¦»Ò¡ÊÊÒÁÒ¡Ë1k840m¡¢ÎÐÄ®2K500¡¢¾®Èæ´ë¡Ê»³ÅÄ¡Ë3K240m¡¢»¶ÅÄ4k050m¡¡Â¿Ëà²£»³5K020m¡¢Â¿Ëà¸æÎÍ¡ÊÅìÀõÀî±Ø»ê¶á¡Ë6k100m¡¢ÀõÀî¡Ê¹âÈø¡Ë7K140m¡¢¾®Ì¾Ï©8k100m¡¢¹âÈø¸ý9k200m¤È¡¢¸æÎÍÀþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤ò¾å½ñ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¸å¤Î¹âÈøÀþ¤Î¹½ÁÛ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸æÎÍÀþ¤ÎÂ¾¤Î¶è´Ö¡ÊÉðÂ¢²£»³¡Á¸æÎÍÁ°´Ö¡Ë¤¬ÅÀÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢ÇÑ»ß¤òÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½ñ¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
1963¡Ê¾¼ÏÂ38¡ËÇ¯3·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»³ÅÄÄ®¡Á¹âÈø»³¸ý´Ö4.91km¤ÎÃÏÊýÅ´Æ»ÌÈµö¿½ÀÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸æÎÍÀþ¤ÎÉü³è¤¬°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¿½ÀÁÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸½ºßµÙ»ßÃæ¤Î¸æÎÍÀþ¡ÊËÌÌî¡ÁÂ¿Ëà¸æÎÍÁ°´Ö¡Ë¤ÎºÆ³«¤ò¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢È¬²¦»Ò»Ô¤Î¾Íè·×²è¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆµìÏ©Àþ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤ê¡¢¿·Ï©Àþ¤Î±ØÌ¾¤ÏËÌÌîÄä¼Ö¾ì¡¢µþ²¦ÊÒÁÒ¡¢¡Ê¸æÎÍÀþ¡Ëµì»³ÅÄ±Ø¡¢È¬²¦»ÒÂæÄä¼Ö¾ì¡Ê¸½¡¦¤á¤¸¤íÂæ±Ø¡Ë0k590m¡¢¶¹´ÖÄäÎ±¾ì2K140m¡¢¹âÈøÄä¼Ö¾ì3k140m¡¢¹âÈø»³¸ýÄä¼Ö¾ì4k910m¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»³ÅÄÄ®¡Á¹âÈø»³¸ý´Ö¤Î¿·Àþ·×²è¤Ï¡¢1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯6·î17ÆüÉÕ¤ÇÉßÀßÌÈµö¤¬²¼ÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¹âÈøÀþ·×²è¤ò¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÈøÀþ¾è¤êÆþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÄ¾ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¬²¦»Ò»ÔÄ¹¤é¤ÇÁÈ¿¥¤¹¤ë¡Èµþ²¦ÄëÅÔÅÅÅ´¹âÈøÀþ¾èÆþ´ÓÅ°´üÀ®Æ±ÌÁ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî¡¢¸æÎÍÀþ¤Î·úÀß·×²è¤Ç¤Ï·ù°´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿Áê¼êÊý¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸æÎÍÀþ¤ÎµÙ»ß±ä´ü¤Ï¤½¤Î¸å¡¢1966¡Ê¾¼ÏÂ41¡ËÇ¯9·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸æÎÍÀþ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ëËÌÌî¡Á»³ÅÄÄ®´Ö3.8km¤Ï¡¢¹âÈøÀþ¤Ë¿¶¤êÂØ¤¨¤ë¶è´Ö¤È¤·¤ÆÂ¸ÃÖ¤·¡¢»³ÅÄÄ®¡ÁÂ¿Ëà¸æÎÍÁ°´Ö¤Î2.6km¤Ï1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯8·î¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢Æ±Ç¯11·î26ÆüÉÕ¤ÇÀµ¼°¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇÑ»ßÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢µÙ»ß¸å20Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢±èÀþ½»Ì±¤Ï¥Ð¥¹Ï©ÀþÍøÍÑ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿Ëà¸æÎÍ»²ÇÒµÒ¤âÇ¯´Ö30Ëü¿ÍÄøÅÙ¤È¥Ð¥¹Í¢Á÷¤Ç½¼Â¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£·ë²Ì¡¢ÇÑ»ß¤·¤Æ¤âÆÃ¤ËÉÔÊØ¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÑÀþ¶è´Ö¤Î»ÄÂ¸Êª·ï¡ÊÀþÏ©ÍÑÃÏ¡Ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¤Ø¤ÎÅ¾ÍÑ¡¢¹âÈøÀþ·úÀßÍÑÃÏ¤Î´¹ÃÏÅù¤È¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
µþ²¦¹âÈøÀþ¤¬·×²èÅö½é¤Î¤³¤í¤ÎÏ©Àþ·×²è¿Þ¡£¸½ºß¤ÎÀþ·Á¤è¤ê¤âÃæ±ûÀþ´ó¤ê¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸æÎÍÀþ¤ÎÂåÂØÏ©Àþ¤ò°Õ¼±¤·¤¿±Ø¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡á»ñÎÁ¡¿¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛÂ¢
¿·Àß¤µ¤ì¤ë¹âÈøÀþ¡Ê¿½ÀÁÀþ¡Ë¤¬Åö½éÃÊ³¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÏ©ÀþÎ¬¿Þ¡£¸æÎÍÀþ¤ÏµÙ»ßÃæ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡á»ñÎÁ¡¿¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛÂ¢
¸æÎÍÀþ¤ÎÇÑ»ß¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÈøÀþ¤ÎÏ©Àþ·×²è¿Þ¡á»ñÎÁ¡¿¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛÂ¢
¸æÎÍÀþ¤ÎÇÑ»ß¿½ÀÁ½ñ¡ÖÃÏÊýÅ´Æ»±¿Í¢±Ä¶È°ìÉôÇÑ»ßµö²Ä¿½ÀÁ½ñ¡×¡£¡È°ìÉôÇÑ»ß¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÈøÀþ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¶è´Ö¤È¤·¤Æ¸æÎÍÀþ¤¬ÉôÊ¬Åª¤Ë»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¤Ã¤¿¡á»ñÎÁ¡¿¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛÂ¢
ÇÑÀþÀ×¤ò¤¿¤É¤ë
¸æÎÍÀþ¡ÊËÌÌî±Ø¡Á¸æÎÍÁ°±Ø´Ö¡Ë6.4km¤Î¤¦¤Á¡¢ËÌÌî±Øµ¯ÅÀ¤«¤é3.76km¤Þ¤Ç¤ÎÏ©È×¡ÊÀþÏ©À×¡Ë¤Ï¡¢µþ²¦¹âÈøÀþ¤Ø¤ÈÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸æÎÍÀþ»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸æÎÍÀþ¤ÎÇÑÀþÀ×¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤ë¶è´Ö¤Ï2.64km¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó1km¼å¤Ï»ÔÆ»¡È»³ÅÄÄ®ÊÂÌÚÀþ¡É¤Ø¤ÈÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Æ»°ä¹½¤Ï²¿¤â°ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢µþ²¦¹âÈøÀþ¤È¸æÎÍÀþ¤¬ÊÌ¤ì¤ëÊ¬´ôÅÀ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¤á¤¸¤íÂæ±Ø¤È»³ÅÄ±Ø¤Î¤Û¤ÜÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¸æÎÍÀþ¤ÎÏ©È×¡ÊÀþÏ©¡ËÀ×¤Ï»³ÅÄ±Ø¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¹âÈøÀþ¤ÎÀþÏ©¤«¤é±¦¤Ë°ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÂðÃÏÂ¤À®¤Ë¤è¤ê¼è¤êÊø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë»¨ÌÚÎÓ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢µþ²¦ÄëÅÔÅÅÅ´¡Ê¸½¡¦µþ²¦ÅÅÅ´¤Îµì¼ÒÌ¾¡Ë¤Î¼ÒÌæ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÉßÃÏ¶³¦¹º¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â°ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µþ²¦¹âÈøÀþ¤«¤éÊ¬´ô¤·¤Æ¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤éÇÑÀþÀ×¤Ï¼êÁ°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»Ô»³ÅÄÄ®
»ÔÆ»¤ØÀÜ¶á¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÇÑÀþÀ×¤Ï»¨ÌÚÎÓ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²èÁü¤ÏÊ¬´ôÅÀÂ¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ï½»ÂðÃÏ¤È²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤ÏÉßÃÏ¶³¦¹º¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬È¯¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»Ô»³ÅÄÄ®
¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢½»ÂðÃÏ¤È²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤â¼ÒÌæÆþ¤ê¤ÎÉßÃÏ¶³¦¹º¤¬°ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢È¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½»ÂðÃÏ¤ÎÃæ¤òÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÇÑÀþÀ×¤Ï¡¢200m¤Û¤É¤Ç»ÔÆ»¡Ö»³ÅÄÄ®ÊÂÌÚÀþ¡×¤Ø¤È¹çÎ®¤¹¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¹Ã½£³¹Æ»¡Ê¹ñÆ»20¹æÀþ¡Ë¤È¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¶á¤¤ÉðÂ¢²£»³±ØÀ×ÃÏ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÎÇÑÀþÀ×¤Ï»ÔÆ»¤È²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Æ»°ä¹½¤Ï²¿¤â°ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ëJRÃæ±ûÀþ¤È¤Ï¡¢¹â²Í¶¶¡ÊÃæ±ûÀþ¸ÙÀþ¶¶¡Ë¤ÇÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÇÑÀþÀ×¤òÅ¾ÍÑ¤·¤¿»ÔÆ»¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤¹¤ëÆ»¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Àï¸å»£±Æ¤µ¤ì¤¿¸æÎÍÀþ¤ÎÇÑ»ß¶è´Ö¡ÊµÙ»ßÃæ¡Ë¤ò¼¨¤·¤¿¶õÃæ¼Ì¿¿¡Ê¹çÀ®¡Ë¡áÊÆ·³»£±Æ¶õÃæ¼Ì¿¿¡ÌUSA-R1779-80¤Û¤«¹çÀ®¡Í¹ñÅÚÃÏÍý±¡¥Ç¡¼¥¿¤ËÉ®¼Ô²ÃÉ®
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤éÇÑÀþÀ×¡Êµ°Æ»Éß¡Ë¤Ï¡¢»ÔÆ»»³ÅÄÄ®ÊÂÌÚÀþ¤Ø¤ÈÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Æ»°ä¹½¤Ï¤Ê¤Ë¤â°ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»Ô»³ÅÄÄ®
»ÔÆ»»³ÅÄÄ®ÊÂÌÚÀþ¤«¤éJRÃæ±ûÀþ¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤ò¸«¤ë¡£¤³¤³¤âÇÑÀþÀ×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤ò¤·¤Î¤Ö¤â¤Î¤Ï²¿¤â°ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»Ô»¶ÅÄÄ®
¹Ã½£³¹Æ»¡Ê¹ñÆ»20¹æÀþ¡Ë¤È»ÔÆ»¤¬¸ò¤ï¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¡Ö»¶ÅÄ¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÊÂÌÚÄ®¡×¤ÈÌ¾¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸òº¹ÅÀ¤Î³ÑÃÏ¤Ë¤Ï¹âÈø·Ù»¡½ðÊÂÌÚ¸òÈÖ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Î¼þÊÕ¤³¤½¤¬¸æÎÍÀþ¤Î¡ÖÉðÂ¢²£»³±Ø¡×¡ÊËÌÌî±Ø¤è¤ê5.457km¤ÎÃÏÅÀ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿À×ÃÏ¤À¡£±Ø¤ÏÁêÂÐ¼°¤Î2ÌÌ2Àþ¤Ç¡¢À¹ÅÚ¤È¹â²Í¶¶¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¹Ã½£³¹Æ»¤ò¹â²Í¶¶¡Ê²£»³²ÍÆ»¶¶¡Ë¤Ç±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Àï¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿µÙ»ßÃæ¤ÎÉðÂ¢²£»³±Ø¤ò¤È¤é¤¨¤¿ÊóÆ»¼Ì¿¿¡£¥µ¥ó¼Ì¿¿¿·Ê¹1951Ç¯6·î20ÆüÈÇ5ÌÌ¤è¤ê¡á»ñÎÁ¸Ä¿ÍÂ¢
¼Ì¿¿Ãæ±û¤Î¼ùÌÚ¤Î¸å¤í¤¢¤¿¤ê¤Ë¡ÖÉðÂ¢²£»³±Ø¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼êÁ°¤ÎÆ»Ï©¤Ï¹Ã½£³¹Æ»¡Ê¹ñÆ»20¹æÀþ¡Ë¤Ç¡¢ÀþÏ©¤Ï¹â²Í¶¶¡Ê²£»³²ÍÆ»¶¶¡Ë¤ÇÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÊÂÌÚÄ®
¹Ã½£³¹Æ»¤òÅÏ¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢À¹¤êÅÚ¹½Â¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ×ÃÏ¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ä¸Í·ú¤Æ¡¦½¸¹ç½»Âð¤Ê¤É¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢Åö»þ¤ÎÀ×·Á¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÆîÀõÀî¤Î¼êÁ°¡ÊËÌÌî±Ø¤«¤é5.527km¤ÎÃÏÅÀ¡Ë¤«¤é¹â²Í¶¶¡ÌÀõÀî¶¶ÎÂ¡¿¾åÏ©·å7Ï¢¡Í¤ÇÆîÀõÀî¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀè¤Î½»ÂðÃÏ¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¡È¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡É¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î¶¶µÓ¤¬2´ð¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ¤Ï²òÂÎ¤ÎÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤ÎÊý¤¬³¹¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»ÄÃÖ¤ò·è¤á¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤â¤½¤Î»Ñ¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸æÎÍÀþ¤Î¹â²Í¶¶¡ÊÅ´·å¡Ë¤ÏÁ´Àþ¤Ç31·å¤¢¤ê¡¢²£ÉÍÀþ¸ÙÀþ¶¶¡¦µ¯ÅÀ¤«¤é0.624km¤ÎÃÏÅÀ¡Ì9.754m¡ß²¼Ï©·å1Ï¢¡Í¡¢³Ø¹»Á°²ÍÆ»¶¶1.6km¡Ì4.572m¡ß1Ï¢¡Í¡¢ÊÒÁÒ²ÍÆ»¶¶1.731km¡Ì15.545m¡ß²¼Ï©·å1Ï¢¡Í¡¢»³ÅÄ²ÍÆ»¶¶3.675km¡Ì4.572m¡ß1Ï¢¡Í¡¢»¶ÅÄ²ÍÆ»¶¶5.16km¡Ì3.658m¡ß1Ï¢¡Í¡¢Ãæ±ûÀþ¸ÙÀþ¶¶5.18km¡Ì10.973m¡ß²¼Ï©·å1Ï¢¡Í¡¢¿·ÃÏ²ÍÆ»¶¶5.216km¡Ì4.267m¡ß2Ï¢¡Í¡¢²£»³²ÍÆ»¶¶5.327km¡Ì5.468m¡ß8Ï¢¡¢6,121m¡ß1Ï¢¡¢4.845m¡ß1Ï¢¡¢15.850m¡ß2Ï¢¡¢4.318m¡ß4Ï¢¡Í¡¢ÀõÀî¶¶ÎÂ5.527km¡Ì16.459m¡ß7Ï¢¡Í¤ÈµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àï¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¶õÃæ¼Ì¿¿¤è¤ê¡¢ÆîÀõÀî¡ÁÉðÂ¢²£»³±Ø¼þÊÕ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤â¤Î¡áÊÆ·³»£±Æ¶õÃæ¼Ì¿¿¡ÌUSA-R1779-80¡Í¹ñÅÚÃÏÍý±¡¥Ç¡¼¥¿¤ËÉ®¼Ô²ÃÉ®
ÉðÂ¢²£»³±Ø¤«¤é¹Ã½£³¹Æ»¤ò¹â²Í¶¶¤Ç±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿ÇÑÀþÀ×¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤Ë¸«¤¨¤ëÃó¼Ö¾ì¡Ê¸µ¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ë¤òÄÌ¤Ã¤ÆÂ¿Ëà¸æÎÍ±ØÊý¸þ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÊÂÌÚÄ®
ÆîÀõÀî±Û¤·¤ËÉðÂ¢²£»³±ØÀ×¡Ê¹Ã½£³¹Æ»¡ËÊý¸þ¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÊÂÌÚÄ®
²£»³¶¶¤Î¾å¡Ê²£»³311¹æÀþ¡Ë¤«¤éÆîÀõÀî¤Î¾åÎ®Êý¸þ¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¡£¸æÎÍÀþ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÀî¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢ÆîÀõÀî¤Ë²Í¤«¤ë²£»³¶¶
½»Âð³¹¤ÎÃæ¤Ë°ä¤µ¤ì¤¿¸æÎÍÀþ¤Î2¤Ä¤Î¶¶µÓ¡£¤³¤³¤Ë¤Ï·Â´Ö16.5m¤ÎÅ´·å¤¬²Í¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÄ¹Ë¼Ä®
ÀõÀî¶¶ÎÂ¤ò»Ù¤¨¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î¶¶µÓ¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÄ¹Ë¼Ä®
¤³¤Î¶¶µÓ¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¶¶µÓ¤È·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÄ¹Ë¼Ä®
¶¶µÓ°ä¹½¤ò²á¤®¤ÆÀè¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À½»ÂðÃÏ¤Ë¤Ï¡¢µ°Æ»ÉßÀ×¡ÊÏ©È×¡Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ·ú¤Ä²È²°¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏÅÔ±ÄÄ¹Ë¼¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ø¤ÈÇÑÀþÀ×¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤¬¡¢Â¤À®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ´Æ»°ä¹½¡Êµ°Æ»Éß¡Ë¤ÏÀ×·Á¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È½ªÅÀ±Ø¡ÖÂ¿Ëà¸æÎÍÁ°±Ø¡×¤Î¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ø¤È½Ð¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤¬3Àþ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÅ´Æ»ÍÑÃÏ¤¬¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ»Ï©¤Ï±ØÀ×¤ò¼¨¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀþ·Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¤Î¸æÎÍÁ°ÄäÎ±¾ìÊ¿ÌÌ¿Þ¤È¸½¶·ÇÛÃÖ¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î±Ø¤Î°ÌÃÖ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤¿¡£±Ø¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¤ª»û¤µ¤ó¤È¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤«¤é¡¢³Î¿®¤òÆÀ¤¿¡£±ØÁ°¹¾ìÂ¦¤Î¸òº¹ÅÀ¤Î³Ñ¤Ë¤¢¤ëÆâ²Ê°å±¡¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤¬¡¢±Ø¤ÎÆþ¸ý¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£±ØÀ×¼þÊÕ¤ËÈêÀÐ¤Ç¤â·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤Ãµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¤¤«¤Ë¤âÅ´Æ»¤é¤·¤¤¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯½»Âð¤ÎÉßÃÏ¡£º¸±ü¤Î¹âÁØ·úÊª¤¬ÅÔ±ÄÄ¹Ë¼¥¢¥Ñ¡¼¥È¡£ÇÑÀþÀ×¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý³Ñ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÄ¹Ë¼Ä®
¼ë½ñ¤Àþ¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ëµ°Æ»Éß¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Â¿Ëà¸æÎÍÁ°±Ø¤Î¥Û¡¼¥àÃ¼¤¢¤¿¤ê¤«¤éÉðÂ¢²£»³±ØÊý¸þ¤ò¸«¤ë¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÄ¹Ë¼Ä®
¡Ö¸æÎÍÁ°ÄäÎ±¾ìÊ¿ÌÌ¿Þ¡×¡£¥Û¡¼¥à¤¬3Àþ¤¢¤ë¤¿¤áµ°Æ»Éß¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£±ØÀ×ÃÏ¼þÊÕ¤Î½»ÂðÃÏ¤äÆ»Ï©¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀþ·Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡á»ñÎÁ¡¿¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛÂ¢
Â¿Ëà¸æÎÍÁ°±Ø¤Î±Ø¼Ë¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤¿¤ê¤ò¸«¤ë¡£ÌÌ±Æ¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¯¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤³¤Ë±Ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ÉÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÄ¹Ë¼Ä®
±ØÁ°¹¾ì¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë·ú¤ÄÆâ²Ê°å±¡¡£±¦Â¦¤ÎÆ»Ï©¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë½»ÂðÃÏ¤ÎÃæ¤Ëµ°Æ»Éß¡ÊÀþÏ©¡Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÄ¹Ë¼Ä®
ÉðÂ¢ÎÍÊèÃÏ¤«¤éÅìÀõÀîµÜÄî±Ø¤Ø¤È¤Ä¤Å¤¯»²Æ»¤È±ØÁ°¹¾ìÀ×ÃÏ¤Ë·ú¤ÄÆâ²Ê°å±¡¡Ê±¦Â¦¡Ë¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÄ¹Ë¼Ä®
Â¿Ëà¸æÎÍÁ°±Ø¤«¤é»²Æ»¤ò500m¤Û¤É¿Ê¤à¤ÈÉðÂ¢ÎÍÊèÃÏ¤ÎÀµÌç¤ËÆÍ¤Åö¤¿¤ë¡£²èÁü¤ÏÀµÌç¤«¤é¸«¤¿ÊèÃÏÁíÌç¡á2026Ç¯5·î25Æü¡¢È¬²¦»Ò»ÔÄ¹Ë¼Ä®
ÇÑ»ß¤«¤é62Ç¯¤â·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£»¶ÊâÃæ¤È»×¤·¤Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯¤´¤í¤Þ¤Ç±ØÀ×¤¬¶õ¤ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ð¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢50Ç¯Á°¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»þÂå¤È¤È¤â¤ËËº¤ìµî¤é¤ì¤·ÅÅ¼Ö¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤¤¤º¤³¤Ø¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÈÅ´Æ» (¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¿·½ñ158) | ¹©Æ£Ä¾ÄÌ |ËÜ | ÄÌÈÎ
Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÈÅ´Æ» (¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¿·½ñ158) | ¹©Æ£Ä¾ÄÌ |ËÜ | ÄÌÈÎ
\990
2026/05/29 »þÅÀ¤Î²Á³Ê
🛒 Amazon¤Ç¸«¤ë
¢¨ ²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î²Á³Ê¤ÏAmazon¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿¹©Æ£Ä¾ÄÌ
¤¯¤É¤¦¡¦¤Ê¤ª¤ß¤Á¡£ÆüËÜÃÏÊý¿·Ê¹¶¨²ñÆÃÇÉ¼Ì¿¿µ¼Ô¡£1970Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»ºß³ØÃæ¤«¤é½ÐÈÇ¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢°Ê¹ß¡¢¾è¤êÊª¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¼èºà¤ò½Å¤Í¤ë¡£¸òÄÌ»Ë¡¢Å´Æ»µ»½Ñ¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¡£¸µ¡¦ÆüËÜÅ´Æ»ÅÅµ¤µ»½Ñ¶¨²ñµ»½Ñ¼ç´´¡¢¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¸ø³«¹ÖºÂ³°Éô¹Ö»Õ¡¢ÆüËÜ¼Ì¿¿²È¶¨²ñÀµ²ñ°÷¡¢NPS²ñ°÷¡¢Å´Æ»Í§¤Î²ñ²ñ°÷¡£
¡Úµ®½Å²èÁü¡Û¸¸¤Îµþ²¦¸æÎÍÀþ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸Å¼Ì¿¿¤äÃÏ¿Þ¡¢¿ÞÌÌ¤Î¿ô¡¹¡£ÇÑÀþÀ×¤Î¸½¶·¼Ì¿¿¤â¡Ê36Ëç¡Ë