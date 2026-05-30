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「観光と生活は別物」世界33カ国を旅した韓国人YouTuberが痛感した、海外移住の「これが現実」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大院卒の韓国人YouTuberであるパクくん氏が自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃の事実】世界33カ国を旅した韓国人の僕が「結局、日本が一番」と思った理由5選｜年収1000万でも苦しい国、自由すぎて危険な国の現実」を公開した。動画では、世界33カ国を旅してきた同氏が、観光と生活の違いを踏まえ、最終的に日本を「住みたい国」として選んだ理由について、各国の現実を交えながら語っている。



動画の冒頭でパクくん氏は、最も美しかった国としてスイスとイタリアを挙げつつも、「観光と生活は別物」と指摘する。スイスについては「人生で一番美しいと感じた国」と絶賛する一方で、「ビッグマックセットが約3000円」という物価の高さに言及。日常が高級ディナーのようになってしまい、ふらっと居酒屋に行くような都市型娯楽が成立しないと説明した。



また、イタリアについても「単一国家として一番美しい国」と評価するが、スリなどの犯罪リスクや、役所の手続きに数ヶ月かかる行政の遅さを指摘。「美しさの代わりに不確実性を受け入れないといけない」と語り、生活面での厳しさを浮き彫りにした。さらに、可能性の国であるアメリカについては、草野球や独自の食文化を楽しめる魅力を語る一方で、「自由は自己責任である」と強調。銃犯罪のリスクや移民への取り締まりの厳しさから、安定が保障されない現実を説明している。幸福度が高いネパールについても、圧倒的な自然とコミュニティの温かさを称賛しつつ、衛生面や食文化の違いが長期的な居住へのハードルになると独自の視点を展開した。



様々な国の長所と短所を比較した上で、パクくん氏は日本の魅力を「全部のバランスがとてもマッチしている」と総括。生活密度の高さや、安価で衛生的な食環境、深夜でも出歩ける安全性を高く評価した。さらに、「おもてなし、職人精神、迷惑をかけない」という日本の価値観に触れ、「予測可能で快適な社会」であると断言。「自分は居心地いい場所で好きな人たちと生きる、それだけで十分」と語り、日本での生活に深い満足感を示して動画を締めくくった。