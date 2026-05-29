NHK、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式の放送日時決定 レッドカーペット＆授賞式を生中継
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式のNHKでの放送日時が決定した。6月13日にレッドカーペット特番『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』と授賞式の模様を生中継する。あわせて、昨年の『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の再放送も決定した。
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『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国際音楽賞。日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会の音楽業界主要5団体が垣根を越えて設立したアワードとして開催されている。
今年の授賞式は6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催。NHKでは授賞式「Grand Ceremony」の模様を午後7時30分から午後10時50分まで総合テレビとBSP4Kで生中継する。主要部門をはじめとする最優秀賞の発表に加え、豪華アーティストによるスペシャルパフォーマンスも放送予定。出演アーティストなどの詳細は後日発表される。
また、授賞式に先立ち、午後6時からはNHK BSとBSP4Kで『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』を放送。授賞式直前のレッドカーペットの模様を中継するほか、関連イベントのライブ映像や部門賞の紹介、授賞式の見どころなどを届ける。
さらに、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』関連番組として、6月4日に『世界に響くJ-POP2026 〜MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル〜』、6月6日に『ザ・グレイテスト・ヒッツ 〜特別編・MUSIC AWARDS JAPAN特集〜』の放送も決定している。
あわせて、昨年京都で開催され、NHKで生中継された第1回授賞式『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の再放送も決定。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』開催を前に、前回の授賞式をあらためて楽しむことができる。
■放送予定
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』
6月13日（土） 午後6時〜午後7時30分
NHK BS・BSP4K
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部』
6月13日（土） 午後7時30分〜午後8時55分
総合・BSP4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』
6月13日（土） 午後9時30分〜午後10時50分
総合・BSP4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（再放送）
6月7日（日） 午前0時10分〜午前2時9分（6日深夜）
NHK総合
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信
■関連番組
『世界に響くJ-POP2026 〜MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル〜』
6月4日（木） 午後10時〜午後10時45分
NHK総合
『ザ・グレイテスト・ヒッツ 〜特別編・MUSIC AWARDS JAPAN特集〜』
6月6日（土） 午後11時30分〜午後11時45分
NHK総合
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『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国際音楽賞。日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会の音楽業界主要5団体が垣根を越えて設立したアワードとして開催されている。
また、授賞式に先立ち、午後6時からはNHK BSとBSP4Kで『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』を放送。授賞式直前のレッドカーペットの模様を中継するほか、関連イベントのライブ映像や部門賞の紹介、授賞式の見どころなどを届ける。
さらに、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』関連番組として、6月4日に『世界に響くJ-POP2026 〜MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル〜』、6月6日に『ザ・グレイテスト・ヒッツ 〜特別編・MUSIC AWARDS JAPAN特集〜』の放送も決定している。
あわせて、昨年京都で開催され、NHKで生中継された第1回授賞式『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の再放送も決定。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』開催を前に、前回の授賞式をあらためて楽しむことができる。
■放送予定
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』
6月13日（土） 午後6時〜午後7時30分
NHK BS・BSP4K
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部』
6月13日（土） 午後7時30分〜午後8時55分
総合・BSP4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』
6月13日（土） 午後9時30分〜午後10時50分
総合・BSP4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（再放送）
6月7日（日） 午前0時10分〜午前2時9分（6日深夜）
NHK総合
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信
■関連番組
『世界に響くJ-POP2026 〜MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル〜』
6月4日（木） 午後10時〜午後10時45分
NHK総合
『ザ・グレイテスト・ヒッツ 〜特別編・MUSIC AWARDS JAPAN特集〜』
6月6日（土） 午後11時30分〜午後11時45分
NHK総合