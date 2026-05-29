レトルトカレーが本格ビリヤニに大変身！炊飯器に重ねて炊くだけで専門店の味を完全再現
AIライター自動執筆記事
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東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店「イエロースプーン」が運営するYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「【初心者歓迎】レトルトカレーと炊飯器で作る超ラクうま「簡単ビリヤニ」の作り方！」と題した動画を公開しました。インドの炊き込みご飯「ビリヤニ」を、レトルトカレーと炊飯器を使って家庭で手軽に作る方法を紹介しています。
まず、レトルトカレーを具とソースに分け、ソースには水を加えて300gに調整します。ここからが本格的な味わいへの第一歩。フライパンで米油を熱し、にんにくと生姜を弱火でじっくり加熱。香りが立ったらカレー粉を加え、焦がさないようによく混ぜ合わせます。
香りが十分に引き出されたら、先ほど準備したカレーソースを投入。中火で煮詰めた後、火を止めてからヨーグルトを加えるのがポイントです。ヨーグルトが加わることで、味に深みとコクが生まれます。
主役の米には、香りの良いバスマティライスを使用。30分以上浸水させた米を、塩とホールスパイスを加えた熱湯で5分間茹でます。この下茹でが、ビリヤニ特有のパラパラとした食感を生み出します。
炊飯釜の底に完成したカレーソースを敷き、その上にフライドオニオン、パクチーやミントなどのハーブ、下茹でした米、レトルトの具、サフラン水を順番に重ねていきます。あとは炊飯器のスイッチを押すだけ。炊きあがったら、白米のように混ぜ合わせるのではなく、釜の底から縦にしゃもじを入れてすくい上げるように盛り付けます。そうすることで、ソースが染みた部分と白いままの部分の美しいグラデーションが楽しめます。
彩り豊かなトッピングを添えれば、食卓が一気に華やぎます。いつものレトルトカレーが、ひと手間で本格的なごちそうに変わるこのレシピ。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
まず、レトルトカレーを具とソースに分け、ソースには水を加えて300gに調整します。ここからが本格的な味わいへの第一歩。フライパンで米油を熱し、にんにくと生姜を弱火でじっくり加熱。香りが立ったらカレー粉を加え、焦がさないようによく混ぜ合わせます。
香りが十分に引き出されたら、先ほど準備したカレーソースを投入。中火で煮詰めた後、火を止めてからヨーグルトを加えるのがポイントです。ヨーグルトが加わることで、味に深みとコクが生まれます。
主役の米には、香りの良いバスマティライスを使用。30分以上浸水させた米を、塩とホールスパイスを加えた熱湯で5分間茹でます。この下茹でが、ビリヤニ特有のパラパラとした食感を生み出します。
炊飯釜の底に完成したカレーソースを敷き、その上にフライドオニオン、パクチーやミントなどのハーブ、下茹でした米、レトルトの具、サフラン水を順番に重ねていきます。あとは炊飯器のスイッチを押すだけ。炊きあがったら、白米のように混ぜ合わせるのではなく、釜の底から縦にしゃもじを入れてすくい上げるように盛り付けます。そうすることで、ソースが染みた部分と白いままの部分の美しいグラデーションが楽しめます。
彩り豊かなトッピングを添えれば、食卓が一気に華やぎます。いつものレトルトカレーが、ひと手間で本格的なごちそうに変わるこのレシピ。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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