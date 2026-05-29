Samsungは2026年内に、次期ブック型（横折り）スマートフォンを2種類発売すると予想されています。それらの製品名がそれぞれ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Fold8 Ultra」に決まったとの噂が飛び交っています。

これはSamsungの情報サイト「Sammobile」と、信頼性の高いリーカーのIce Universe氏が共に主張していることです。どちらも、「Galaxy Z Fold8 Ultra」が2025年モデルGalaxy Z Fold7の直接の後継機であり、「Galaxy Z Fold8」はこれまで「Galaxy Z Fold8 Wide」と呼ばれていた、横幅が広めな新モデルに付けられる名前だと述べています。

このうちGalaxy Z Fold8は、よりワイドで背が低いデザインになり、アップルが開発中と噂されている折りたたみiPhoneに近い形状になると見られています。ただし、その代償として、極薄端末Galaxy S25 Edgeと同じく、背面カメラが1つ削られてデュアル（2つ）構成になると伝えられてきました。

ワイドモデルを「Galaxy Z Fold8」と呼ぶことは妥当に思える一方で、Fold7の後継機に「Ultra」ブランドを与えることは、物議を醸す可能性があると思われます。Galaxy S UltraシリーズはSペンへの対応や、5倍と3倍の望遠カメラなどを備え、いわば“全部入り”のイメージを確立してきたからです。

かたやGalaxy Z Fold8 Ultraも、バッテリーが5000mAhに増量され、有線充電速度も最大45Wにアップ、超広角カメラも12MPから50MPに強化される見通しです。しかし、プライバシーディスプレイや60W充電、さらに強化された望遠カメラなどは搭載されない見込みであり、Ultraブランドの価値を薄めかねないとSammobileは指摘しています。

Galaxy Z Fold8シリーズは、縦折りの「Galaxy Z Flip8」とともに、Samsungが7月22日に開催すると噂の新製品発表イベント「Unpacked」で披露される見通しです。それまでに、さらなる続報が出てくることを期待しましょう。

Source: Sammobile , Ice Universe

Image: Wongsakorn - stock.adobe.com

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