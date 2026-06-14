【WEC 世界耐久選手権】第3戦 ル・マン24時間レース（6月13日・14日）【映像】接触→タイヤ外れ吹っ飛ぶ衝撃アクシデント予選でポールポジションを獲得したBMW M TEAM WRTの15号車にまさかのアクシデントが襲った。下位クラスとの接触により右リアタイヤが完全にリムから外れて吹き飛ぶという事態が発生し、序盤にして優勝候補の一角が優勝争いから脱落する波乱の展開となった。アクシデントが発生したのはまもなくレース6時間