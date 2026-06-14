ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、FIFAワールドカップ2026初戦のモロッコ代表戦を振り返った。13日、ブラジルメディア『グローボ』が報じた。グループステージ屈指の強豪国対決は、1−1のドロー決着。組織力に定評のあるモロッコの連動した攻守に苦しめられたものの、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）が個の力で同点弾を挙げ、勝ち点「1」ずつを分け合った。アンチェロッテ