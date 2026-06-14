◇NBAファイナル第5戦ニックスースパーズ（2026年6月13日フロスト・バンク・センター）今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第5戦が13日（日本時間14日）に行われた。第3Qに物議の判定が起こった。東王者ニックスが王手をかけて迎えた第5戦。前半は42―37と西王者スパーズ5点リードで折り返した。第3Q残り5分29秒。トップからニックスのジェイレン・ブランソンが3Pシュートを放った。スパーズのビクター・ウェンバンヤ