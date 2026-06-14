◇ナ・リーグカブス―ジャイアンツ（2026年6月13日サンフランシスコ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に「4番・右翼」で出場。3日（同4日）のアスレチックス戦から続けている連続試合安打を10に伸ばした。初回2死二塁からの第1打席は四球で出塁。その裏の守備ではビッグプレーでピンチの芽を摘み取った。初回1死、ジャイアンツ2番・エルドリッジの放った打球は右翼線へ。ク