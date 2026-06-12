近年、女性たちの間で利用者が増えている「女風（じょふう／女性用風俗の略）」。利用する理由はさまざまだが、中には「女風」が人生の転機となったという人もいる。里英さん（仮名・28歳）の人生に女風がもたらした変化とは。 【画像】恋愛経験ゼロの女性が女風で初めて知った世界 大泉りか氏の新刊『女風に行ったら人生変わった』（鉄人社）から一部を抜粋・再構成してお届けする。 恋愛は頑張らないといけないから、