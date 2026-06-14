6月11日に開幕したサッカーW杯北中米大会を前に、国内最後の実戦となる対アイスランド戦が5月31日、国立競技場で行われた。【写真を見る】「韓国国旗に似ている」と大炎上…差し替えになったサッカー協会のプロモーション画像キャプテンの腕章を着けたのは吉田麻也（37）。「彼は“魂の伝道師”として招集されました」と、サッカーライターが語る。「長年の功績をたたえると同時に“代表マインドを後輩に伝えてほしい”と