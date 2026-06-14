岐阜県郡上市で6月7日、国内最高峰のダウンヒルの大会「全日本選手権MTB-DHI-」が開催されました。男子エリート部門では、トップライダーと18歳の新星の大激戦となりました。 ■「男子エリート部門」に出場する注目選手2人 山頂からふもとまでの斜面をマウンテンバイクで一気に下る「ダウンヒル」。最高時速70キロほどにもなるスピード感と、戦略と度胸で“自然そのもの”を越えていき、誰が