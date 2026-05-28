28日のボートレース大村ヴィーナスシリーズ第4戦「スマホマクール杯」5日目準優勝戦10Rで山田理央（25＝香川）がコンマプラス03、大滝明日香（46＝愛知）が01、滝川真由子（38＝長崎）が01、谷口佳蓮（24＝香川）が03のフライングで返還欠場。発売額1億3215万1700円の約99.9％に当たる1億3213万6200円が返還されると同時に3連単、3連複、2連複、各連複、複勝が不成立となった。

上記4選手はフライング休み明けから3カ月間は罰則によりオールレディースなどの女子戦に出走できない（山田は8月24日から、大滝は7月27日から、滝川は7月18日から、谷口は7月30日から）。これにより27日現在の推定選考順位が35位の山田と同41位の大滝は、プレミアムG1レディースチャンピオン（8月6〜11日、徳山）に出場できなくなった。

なおレースは5コースからコンマ02の仕掛けだった樋口由加里（38＝岡山）が決まり手「恵まれ」で1着。6コースから05の魚谷香織（41＝福岡）とともに、29日の最終日12Rで行われる優勝戦に進んだ。

優勝戦メンバーは、以下の通り。

1号艇 平川 香織（25＝埼玉）

2号艇 孫崎 百世（37＝滋賀）

3号艇 樋口 由加里（38＝岡山）

4号艇 小芦 るり華（28＝佐賀）

5号艇 土屋 南（29＝岡山）

6号艇 魚谷 香織（41＝福岡）