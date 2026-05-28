フリーアナウンサーの望月理恵（54）が27日、自身のインスタグラムを更新。「いつもと雰囲気が違うメイクと髪型」の最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。

「司会のお仕事の日、いつもと雰囲気が違うメイクと髪型に仕上げて頂きました」と髪をアップした最新ショットを公開した。

「メイクさんの技術にびっくり」と望月。「メイクじゃなくても普段の肌もツヤツヤにさせたいな〜 まずは睡眠、食事、そして

飲み過ぎも注意しよう（老けの原因の一つだとか！ほんと！？）」とつづった。

「#仕上げに粉を使っていないそう！」「#メイク」「#ヘアアレンジ」と添えた。

この投稿に、ファンからは「まるでパリコレモデルのような佇まいの美しさ」「このヘアスタイルも良き」「完全にモデルさん」「モデルさんみたい」「綺麗でかわいい」「全然違う エレガント」「綺麗過ぎて女神様にしか見えません」「取締役のホンキを感じましたね」「ヤバいぐらい綺麗」などのコメントが寄せられている。

望月は、兵庫県生まれで、地元の短大卒業後に車関係の会社に就職するも、94年にTBS「世界・ふしぎ発見！」のミステリーハンターのオーディションに合格し芸能界入り。活躍の場を広げ、04年に日本テレビ「ズームイン！！サタデー」で司会に（22年に卒業）。21年にはフリーアナウンサーが多く所属する芸能事務所「セント・フォース」の取締役に就任し、話題を呼んだ。

趣味は料理で、フードコーディネーターなど料理系の資格を7つ保有。