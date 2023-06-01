【TV animation「合体神シリーズ」】 6月3日21時 発表予定

グッドスマイルカンパニーは、TV animation「合体神シリーズ」を6月3日21時に発表を予定している。

5月27日21時に公式Xアカウントとティザーサイトが公開。サイトでは「TV animation」と記載され、発表までのカウントダウンが実施されている。公開された画像ではV字のパーツにエンブレム、目元と思われるデザインがあり、タイトルも相まって巨大ロボットアニメ作品ではないかと思われる。

続報は6月3日20時より配信予定の「メカスマインパクト2026」にて発表を予定している。

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