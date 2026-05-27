舞台『ガチアクタ』主演・今牧輝琉が足負傷で演者変更 半月板損傷の診断で29日公演から神谷亮太が担当
舞台『ガチアクタ』の公式サイトが27日に更新され、26日の公演で足を負傷した主人公ルド役・今牧輝琉について、医療機関の検査で半月板損傷の診断を受け、29日以降の京都公演を含む全公演への出演を取り止めることを発表した。
【写真】公演中止！足を負傷したルド役の今牧輝琉 舞台ビジュアル
これは、きのう26日の東京公演で今牧が上演中に足を負傷され、公演を中止となったもの。その続報として「5月26日(火)18:30公演上演中にルド役・今牧輝琉さんが足を負傷され、ただちに医療機関の検査をうけ半月板損傷の診断を受けました」とし、「ご本人・所属事務所・医療機関ならびに製作委員会にて協議を重ねた結果、今牧さんにつきましては、5月29日(金)以降の舞台『ガチアクタ』京都公演を含む全公演への出演を取り止め、治療に専念していただくこととなりました」と報告した。
今後の公演は「出演者を変更し、5月29日(金)13:30公演より、上演を再開いたします」とし、「5月29日(金)13:30公演以降のルド役は、カンパニーのアンダースタディとして一緒に準備を進めてまいりました神谷亮太さんに務めていただきます。上演再開に向けては5月27日(水)と5月28日(木)の2日間を公演中止とさせていただき、カンパニー全員で調整を行って参ります」と伝えた。
また、「今回の出演者変更に伴い、観劇を見送られるお客様につきましては払い戻しを実施させていただきます。チケット払い戻しに関する詳細につきましては、後日改めて公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にてご案内いたします。紙チケットの払い戻しにはお手元にチケットの原券が必要です。紙チケットをお持ちのお客様は無くさず保管いただきますようお願いいたします」と呼びかけ。
「中止公演にご来場いただきましたお客様、ならびにご来場を予定されていたお客様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」とお詫びした。
本作は、犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクションで、『週刊少年マガジン』（講談社）にて22年2月から連載を開始した作品。ボンズフィルムが手掛けるテレビアニメ『ガチアクタ』は、25年7月より2クール連続で放送・配信され、2期の制作も発表された。
【写真】公演中止！足を負傷したルド役の今牧輝琉 舞台ビジュアル
これは、きのう26日の東京公演で今牧が上演中に足を負傷され、公演を中止となったもの。その続報として「5月26日(火)18:30公演上演中にルド役・今牧輝琉さんが足を負傷され、ただちに医療機関の検査をうけ半月板損傷の診断を受けました」とし、「ご本人・所属事務所・医療機関ならびに製作委員会にて協議を重ねた結果、今牧さんにつきましては、5月29日(金)以降の舞台『ガチアクタ』京都公演を含む全公演への出演を取り止め、治療に専念していただくこととなりました」と報告した。
また、「今回の出演者変更に伴い、観劇を見送られるお客様につきましては払い戻しを実施させていただきます。チケット払い戻しに関する詳細につきましては、後日改めて公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にてご案内いたします。紙チケットの払い戻しにはお手元にチケットの原券が必要です。紙チケットをお持ちのお客様は無くさず保管いただきますようお願いいたします」と呼びかけ。
「中止公演にご来場いただきましたお客様、ならびにご来場を予定されていたお客様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」とお詫びした。
本作は、犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクションで、『週刊少年マガジン』（講談社）にて22年2月から連載を開始した作品。ボンズフィルムが手掛けるテレビアニメ『ガチアクタ』は、25年7月より2クール連続で放送・配信され、2期の制作も発表された。