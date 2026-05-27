音楽ユニット「YOASOBI」の公式Xが27日に更新され、コンポーザーのAyase（32）がソロ活動を本格化させると発表した。Ayaseは同日に初となる5曲入りEP「dialogue」を配信リリース。また、個人のYouTubeチャンネルも開設した。

YOASOBI公式Xで「この度、コンポーザーAyaseのソロ活動の本格始動に伴い、YouTubeチャンネルを「Ayase / YOASOBI」から新たに「YOASOBI Official Channel」、「Ayase Official Channel」として開設いたしました」と発表。

「ボカロP “Ayase”として歩み始め、そこからYOASOBIへと繋がっていった軌跡を刻んできたチャンネルでもあるため、名残惜しさもありますが、1人のアーティスト“Ayase”としての表現や活動を、より深く届けていくための新たな挑戦となります」と説明し、「YOASOBIとしてはもちろん、メンバーそれぞれの活動である「Ayase」「幾田りら」も含め、より広く、深く愛していただける存在を目指してまいります。ぜひこれからも、温かく応援いただけますと幸いです」と呼びかけた。

Ayaseも自身のXで「YOASOBIもAyaseもこっからより全力で どちらもよろしくお願いします！」と決意をつづっていた。