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元教員でファイナンシャルプランナーの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「『老後資金、増やしたい…』が命取り／老後の詐欺で全財産を失う典型パターン1選」と題した動画を公開した。老後資金を狙う投資詐欺の典型である「ポンジスキーム」の巧妙な手口と、詐欺を見抜くためのポイントについて解説している。



動画ではまず、架空の人物である67歳の田村さんが1500万円の老後資金を失うまでのストーリーが語られる。田村さんは決して騙されやすい性格ではなかったが、「無料で始められる」という広告をきっかけに罠に足を踏み入れた。最初は1万円の投資で利益が出て出金もできたことで、すっかり担当者を信用してしまう。その後も増額を重ね、最終的に1000万円を入金した途端、サイトは閉鎖され連絡も途絶えてしまった。



秋山氏はこの手口を、100年前から存在する古典的な詐欺「ポンジスキーム」だと説明する。「実際には何も運用しておらず、新しい被害者から集めたお金を古い被害者に配当として回しているだけ」と、その実態が自転車操業であることを明かした。「小さいお金で本物だと信じてもらうことに全力を注ぐ」という人間の心理を巧みに突いた手法が、被害を拡大させる要因となっている。



さらに秋山氏は、詐欺に遭わないための要注意な言葉として「年利10％以上保証」「元本保証」「今だけ・限定」「紹介制度」「安心・安全」の5つを挙げる。プロが運用しても長期平均で年利5～7％程度であるため、「年利10％なんて夢のような商品」「利益を保証することは法律で原則禁止されている」と断言した。



「美味しい話に足はついていない」と秋山氏は語り、これらの怪しい言葉が出た投資話には近づかないよう注意を促している。究極の防衛策として「その場では絶対に決めない」ことを挙げ、大切な老後資金を守るための知識武装の重要性を強調して動画を締めくくった。