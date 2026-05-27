「日経225ミニ」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限21万2934枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月27日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の21万2934枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 212934( 212934)
ソシエテジェネラル証券 161313( 161313)
バークレイズ証券 88667( 88667)
SBI証券 78978( 41008)
松井証券 25809( 25809)
楽天証券 50993( 23523)
日産証券 18320( 18320)
サスケハナ・ホンコン 16982( 16982)
JPモルガン証券 11892( 11853)
BNPパリバ証券 11803( 11803)
三菱UFJeスマート 12371( 7339)
ビーオブエー証券 6704( 6704)
ゴールドマン証券 6243( 6227)
野村証券 5896( 5666)
モルガンMUFG証券 5727( 5475)
マネックス証券 4638( 4638)
みずほ証券 3838( 3547)
インタラクティブ証券 3460( 3460)
広田証券 3104( 3104)
フィリップ証券 2868( 2868)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 4651( 4651)
ソシエテジェネラル証券 4198( 4198)
ABNクリアリン証券 3701( 3701)
フィリップ証券 354( 354)
楽天証券 460( 308)
SBI証券 539( 303)
マネックス証券 94( 94)
JPモルガン証券 92( 92)
松井証券 90( 90)
三菱UFJeスマート 178( 76)
ドイツ証券 49( 49)
日産証券 30( 30)
インタラクティブ証券 30( 30)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 189( 189)
ABNクリアリン証券 182( 182)
フィリップ証券 60( 60)
SBI証券 41( 25)
松井証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 27( 17)
JPモルガン証券 15( 15)
楽天証券 18( 12)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 212934( 212934)
ソシエテジェネラル証券 161313( 161313)
バークレイズ証券 88667( 88667)
SBI証券 78978( 41008)
松井証券 25809( 25809)
楽天証券 50993( 23523)
日産証券 18320( 18320)
サスケハナ・ホンコン 16982( 16982)
JPモルガン証券 11892( 11853)
BNPパリバ証券 11803( 11803)
三菱UFJeスマート 12371( 7339)
ビーオブエー証券 6704( 6704)
ゴールドマン証券 6243( 6227)
野村証券 5896( 5666)
モルガンMUFG証券 5727( 5475)
マネックス証券 4638( 4638)
みずほ証券 3838( 3547)
インタラクティブ証券 3460( 3460)
広田証券 3104( 3104)
フィリップ証券 2868( 2868)
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 4651( 4651)
ソシエテジェネラル証券 4198( 4198)
ABNクリアリン証券 3701( 3701)
フィリップ証券 354( 354)
楽天証券 460( 308)
SBI証券 539( 303)
マネックス証券 94( 94)
JPモルガン証券 92( 92)
松井証券 90( 90)
三菱UFJeスマート 178( 76)
ドイツ証券 49( 49)
日産証券 30( 30)
インタラクティブ証券 30( 30)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 189( 189)
ABNクリアリン証券 182( 182)
フィリップ証券 60( 60)
SBI証券 41( 25)
松井証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 27( 17)
JPモルガン証券 15( 15)
楽天証券 18( 12)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース