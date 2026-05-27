いよいよ近づいてきたツアーファイナルとなる嵐の東京ドーム公演。

5月31日に行われる嵐の最後のライブを前に、24日から最終公演の生配信を告知するCMが日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビの5局で一斉に放送されている。

「”We are ARASHI”の掛け声と共にデビューシングル『A・RA・SHI』が流れ、国立競技場やハワイでのライブの様子など、5人の貴重な過去の映像が映し出されています。今回のように同一グループのCMが民放5局で同時に流れるのは異例なことです」（スポーツ紙記者）

これまで本誌も、嵐のメンバー5人がテレビのファンに向けて最後にメッセージを届けたがっているという情報を伝えてきた。

「昨年5月に再始動を発表しましたが、揃って姿を見せたのはライブと告知をメインにしたSNSのみ。テレビ各局も嵐の最後を届けようと出演オファーを出してきましたが、ラストツアーはあくまで”ファンのために”との思いが強く、テレビの出演は実現しませんでした。その代わりとなったのが今回のCMジャックだったのではないでしょうか」（芸能プロダクション関係者）

5月31日の東京ドームには、全国の嵐ファンが詰めかけることになる。

「25日にSTARTO ENTERTAINMENT（以下、STARTO社）が公式サイト上で、”チケットをお持ちでない方は、会場およびその周辺の混雑を避けるため、東京ドームへの来場はお控えください”との呼びかけをしています。これはドームの周辺にファンが”音漏れ”を期待して集まってしまうことが予想されているためで、チケットがないファンにとっては複雑な思いでしょうね」（前出・スポーツ紙記者）

そんななか、ファンたちの中にはこんな過ごし方をする人もいるという。ある嵐ファンが語る。

「5月31日の東京ドーム周辺では、カラオケ店が予約でいっぱいだと聞きました。当日ドームでライブを見に行くことができたファンは、その余韻のまま夜通し嵐のヒット曲を歌いまくることができますし、他方でライブに行けなかったファンは、その思いをカラオケにぶつけることができますからね」

実際に本誌がドーム近くにある「ビッグエコー」水道橋店に取材すると、このような回答が――。

「ええ、確かにその日は予約のお客様で全室埋まっています。14時から22時までが主で、おそらくほとんどが嵐のファンの方だと思います。イベントがある日はこういったこともありますが、今回は“嵐効果”によるものではないかと思います」

前出の嵐ファンが続ける。

「ちなみにですが、当日はドーム近辺の美容室も予約がいっぱいなのだとか。やはり5人の最後の姿を見届けるために自分のビジュアルも綺麗に整えたいというファンが多いのでしょう。なかには美容室、嵐のライブ、カラオケと、3つすべてを“ハシゴ”するファンもいるかもしれませんね」