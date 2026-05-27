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知らないと乗り遅れる？スペースXのIPO資料「S-1」が明かす、巨額赤字の裏に隠されたAI覇権戦略

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YOU投資チャンネルが「【超速報】上場直前！スペースXのIPO資料（S-1）がヤバすぎた。初心者でもわかるSpaceXの全て【投資信託/株/新NISA】」を公開した。スペースXが提出したとされるIPO向けの目論見書（S-1）を読み解き、同社が単なる宇宙企業にとどまらず、AI市場の覇権を狙う企業へと変貌している事実を解説している。



動画では、スペースXの事業が「Space（宇宙）」「Connectivity（通信）」「AI/Data」の3つのセグメントに分類されていると説明。ファルコン9や次世代ロケット「スターシップ」による宇宙輸送網、スターリンクによる通信網に加えて、X（旧Twitter）とxAIを統合した前代未聞の「垂直統合モデル」を構築していると指摘した。



特に注目すべきは財務状況である。2025年の連結売上高が約186億ドルに達する一方、純損失は約49億ドルの大赤字となっている。しかし、本業の稼ぐ力を示す調整後EBITDAは約60億ドルのプラスであり、事業自体は多額のキャッシュを生み出している。YOU氏はこの赤字の理由について、稼いだ現金のすべてを未来の覇権争いのために「猛烈な勢いで再投資しているからだ」と解説する。



さらに、AI開発において世界のテック企業が直面する「致命的な電力不足」という壁に対し、スペースXは宇宙空間で24時間太陽光発電を行い、AI計算を宇宙で処理する軌道AIデータセンターの構築によって解決を図ろうとしている点に言及。同社の真の姿は「宇宙インフラを活用しAI市場の覇権を握る会社」であると語った。



上場による巨額の資金調達は、借金返済ではなく未来のインフラ戦争への布石であると結論づけている。圧倒的なスケールで描かれるスペースXの未来図は、多くの人々の常識を覆す内容となっている。