◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン

２冠がかかる皐月賞馬ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、ＣＷコースで４ハロン５１秒４―１１秒２。僚馬に先着を決め、万全の仕上がりをアピールした。松山弘平騎手＝栗東・フリー＝はこの日の追い切りには騎乗しなかったが、共同会見で意気込みを語った。一問一答は以下の通り。

―前走の皐月賞を振り返って。

「当日の落ち着きもありましたし、枠も良かったです。スタートもみんなと同じ五分に出てくれて、そこからポジションを取りに行くという競馬だったんですけど、スピードもありますし、ハナに行く形となりました。それでもしぶとく最後まで粘ってくれて、強い競馬をしてくれたなと思います。相手の馬の出方などを見て、ハナに行く形となりました。前半のラップよりも後半の方が速いですし、うまく逃げながら、うまく（脚を）ためることができたレースだったなと思います」

―２歳時からの心身の成長、変化は。

「少し気持ちが入りやすいところがあったんですけど、そういった面では前走もすごく落ち着いていましたし、気持ち的にはすごく成長しているなと思います。２歳の時からいい動きはしていたんですけど、さらにパワーがついてきて、体つきはしっかりしてきたなと感じます」

―２週前の追い切りは坂路。杉山晴調教師とはどのようなコミュニケーションをとっての調教だったか。

「皐月賞の時の追い切りが、２週前から乗せていただいていたので、その時と同じような感じで行こうと聞いていました」

―激しいレースの後だったが、その時点での動きはどのような感じだったか。

「皐月賞の時と比べても大きく変わらず、順調に来ているなというような動きでした」

―１週前追い切りはＣＷコースで。どの点に主眼を置いたのか。

「皐月賞の１週前と同じような思い切りだったんですけど、しっかり最後まで動けていたなと思います。正直に言うと、皐月賞の時とあまり変わらないような感じでしたので、いい意味で変わらず順調に来られているのかなと思いました」

―今回の舞台については。

「東京も前に経験してるので、そこは大きいかなと思いますし、距離に関しては延びますけれども、ロブチェンは問題ないかなと思っています」

―２冠、そして３つ目のＧ１タイトルがかかる。プレッシャーは。

「２冠のチャンスがあるのはロブチェンだけですし、しっかりと結果を出したいなと思います」

―かつて惜しいレースもあった。ダービーにかける思いは。

「ダービーは本当に自分が小さい時からの夢でしたし、ホースマンみんなが憧れる舞台だと思います。やっぱりダービーを勝利した人にしか見えない景色もあると思うので、そこに自分もたどり着きたいなと思います」

―皐月賞馬で臨むダービーは今回が２回目。ダービーを前にした心境の変化は。

「当時はまだ若かったので、その時とは心境というか、気持ちとしてはまた全然違うなと思います」

―意気込みを。

「このような舞台で、これだけの馬に乗せていただけることを本当に感謝していますし、なんとか結果で恩返ししたいなと思います」