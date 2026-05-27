◇ア・リーグ ホワイトソックス―ツインズ（2026年5月26日 シカゴ）

新人記録に並ぶ衝撃弾だ！ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で出場。0−2の8回1死一塁第4打席で相手先発ライアンから2戦連発となる19号同点2ランをマークした。そして、着弾を見届けると吠えた。

豪快弾が右翼席に飛び込んだ。右腕の投じた82．4マイル（約132．6キロ）のスイーパーを鋭く振り抜いた。打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約116メートル）、角度27度の低弾道の一撃だった。

これで村上は、6月になる前に新人が放った本塁打記録で、87年マーク・マグワイア（アスレチックス）、19年ピート・アロンソ（メッツ）に並んだ。新人ながらの年間「57発」ペースでもあり、「村神様」の弾道がメジャーを席巻している。

前日の18号は、打球速度105．7マイル（約170．1キロ）、飛距離375フィート（114．3メートル）、角度41度の一撃。その18本塁打で、日本人選手のメジャー1年目本塁打数が06年の城島健司（マリナーズ）に並ぶ歴代2位となっていたが、これで同単独2位にも浮上した。