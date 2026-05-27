Project PRISMation作品が国際的な映像広告賞で快挙！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation（プロジェクト プリズメーション）」において、第１弾として公開したオリジナルアニメのパイロットフィルム『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）が国際的な映像広告賞『第47回テリー賞』において、応募総数13,000点以上の中から金賞３部門を含む計11部門を受賞したことを発表した。
今年で47回目の開催を迎える「テリー賞」は1979年に設立された映像広告賞で、全世界で放送されたテレビやビデオの中から優れたコンテンツを称えるもの。エンターテイメント、出版、広告、および放送業界の最新テクノロジーに関わる分野をリードするプロフェッショナルで構成される「シルバーテリー評議会」によって審査・決定される。このたび『Poppin-Play Kitchen』は、『ストーリーボード（Storyboard）部門』、『アートディレクション（Art Direction）部門』、『ソーシャルメディア（Social Media）部門』の３部門で金賞を、さらに世界中のファンの投票による『People's Telly部門』を含む８部門で銀賞を受賞。
本作は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指して2025年12月に始動した「ABEMA」によるプロジェクト「Project PRISMation」より生まれたオリジナルアニメのパイロットフィルム。本作を手掛けたクリエイター・Zemyataはタイを拠点に活動し、ビビッドな色使いやダークでポップな世界観で人気を博している。本作はYouTubeで220万回以上再生され、「とんでもない作品に出会ってしまった」「今後も楽しみ」など日本のみならず海外からの反響も多数寄せられている。Zemyataは今回の受賞について、「この小さなパイロット版がこれほど多くの支持をいただけたことに、ただただ圧倒されるばかりです。皆さんのおかげで、この小さなプロジェクトに命を吹き込み、形にすることができています」と喜びと感謝のコメントを寄せている。なお、本作は好評につき続編の制作も決定。公開時期などの詳細は公式SNSで順次発表予定。
また、現在「Project PRISMation」では、本作に続く新たな物語を共に作り上げる次世代の才能を発掘するため初の企画公募を実施中。募集するのは「短編オリジナルアニメの企画」と、その先の未来を描く「展開案」。選ばれた企画には、短編オリジナルアニメの制作費のほか、プロモーションや商業展開まで作品を世界へ届けるための包括的なサポートを提供。応募資格は不問で、プロ・アマチュア、年齢、性別、国籍を問わず応募可能。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指して2025年12月に始動した「ABEMA」によるプロジェクト「Project PRISMation」より生まれたオリジナルアニメのパイロットフィルム。本作を手掛けたクリエイター・Zemyataはタイを拠点に活動し、ビビッドな色使いやダークでポップな世界観で人気を博している。本作はYouTubeで220万回以上再生され、「とんでもない作品に出会ってしまった」「今後も楽しみ」など日本のみならず海外からの反響も多数寄せられている。Zemyataは今回の受賞について、「この小さなパイロット版がこれほど多くの支持をいただけたことに、ただただ圧倒されるばかりです。皆さんのおかげで、この小さなプロジェクトに命を吹き込み、形にすることができています」と喜びと感謝のコメントを寄せている。なお、本作は好評につき続編の制作も決定。公開時期などの詳細は公式SNSで順次発表予定。
また、現在「Project PRISMation」では、本作に続く新たな物語を共に作り上げる次世代の才能を発掘するため初の企画公募を実施中。募集するのは「短編オリジナルアニメの企画」と、その先の未来を描く「展開案」。選ばれた企画には、短編オリジナルアニメの制作費のほか、プロモーションや商業展開まで作品を世界へ届けるための包括的なサポートを提供。応募資格は不問で、プロ・アマチュア、年齢、性別、国籍を問わず応募可能。
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