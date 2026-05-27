「伝統ある巨人軍の監督という名を汚してしまい、深く謝罪したい気持ちでいっぱいです」

25日の逮捕報道から一夜明けた26日。会見で、時折、涙を目に浮かべながら辞任を発表した読売巨人軍の阿部慎之助監督。一体何が起きていたのか…。高橋知典弁護士の解説を交えてまとめました。

【写真で見る】巨人・阿部監督の逮捕までに一体何が…長女が手紙で訴えた内容

【取材】

高橋知典：弁護士 レイ法律事務所 子どもに関わる事件全般や夫婦関係の問題まで幅広く対応

【一連の経緯】長女の通報を受けた児相が警察に通報

25日、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された読売巨人軍の阿部慎之助監督（47）。

捜査関係者によりますと、25日午後7時すぎ、児童相談所から「父親から暴力を受けた、殴られた」と警察に通報がありました。

事件が起きたのは東京・渋谷区にある阿部監督の自宅です。当時、部屋には阿部監督・妻・18歳長女・15歳次女の4人が一緒にいたといいます。

阿部監督の供述などによりますと、姉妹がケンカしていたため「静かにしろ」と言ったところ娘が言い返してきたためカッとなり、長女の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたとみられています。長女にケガはありませんでした。

阿部監督は容疑を認めていて、呼気からはアルコールが検出されたということです。

長女が手紙で訴え「殴る蹴るの事実ない」「すでに仲直りしている」

会見では、阿部監督の長女の「手紙」が代読されました。その中で、「私の過度な状況説明で報道内容が事実と異なってしまった」との説明がありました。

【長女の手紙の内容】

・暴力については殴る蹴るなどの事実はない

・父との大がかりなケンカは初めて

・父が連行された姿を見て私は泣き崩れてしまった

・父とはすでに仲直りしていますゆえご安心ください

通報時、長女は「どのようにすればいいか分からない」と相談したが…

手紙によると、阿部監督の長女はチャットGPTに相談して児童相談所に電話したといいます。

その際、「どのようにすればいいか分からない」と相談したものの、「どうしたらいいかという私自身の意向が聞かれることなく、警察に通報される形になってしまった」ということで、「警察が来て一番驚いているのは自分自身です」と説明しています。

児童相談所と警察の連携…その仕組みは？

児童相談所から警察へと通報が行われる、その仕組みとはどのようなものなのか。それぞれの担う役割・動きは以下の通りです。

【児童相談所】

・18歳未満の子どもに関わる家庭問題の相談・調査・支援などを行う

・必要に応じ警察と連携し情報を共有

【警察】

児童虐待事案を「人身安全関連事案」とし、児童の安全確保を最優先とした対応を徹底

高橋弁護士によれば、児童相談所が「事案に緊急性がある」と判断すれば警察に通報する可能性があるということです。

児相が対応するのは「18歳未満」 しかし切迫した通報が入った場合は…

通常、児童相談所が対応するのは18歳未満。長女は18歳であることから、本来なら児相が積極的に介入する年齢ではありませんが…

（高橋知典弁護士）「今回のような状況で切迫した通報が入った時に、18歳か17歳かというのは精神年齢としてほとんど違いがないので、一旦なんとか守ってあげなければということで、児相の担当者としては警察に連絡してバトンを渡した。そのような状況だったのではないかと思います」

当時、長女からどのような通報がされたのか詳細はわからないとしつつ、高橋弁護士は次のような可能性に言及します。

（高橋知典弁護士）「暴力に慣れている人でなければ、（襟元を）つかまれる衝撃に『殴られた』という感覚になる可能性は十分にあります。それを『父親に胸をドンとされた』などと説明すれば、聞いた側が『殴られたのかな』と想像した可能性はある」

また、今回の一連の出来事について「おそらく長女を含めた警察官や児相などの関係者全員、これほどの大事になるとは思っていなかったのでは」と推察。

現場で実際に起きたことと伝わった内容に“ギャップ”があった可能性を指摘し、「報道に対して少し落ち着いた対応をすることが非常に重要」と述べました。

今後は任意で捜査「家族の安全を判断したのではないか」

警察はすでに阿部監督を釈放。今後は任意で捜査するということです。

高橋弁護士は、「阿部監督が釈放されているので警察は家族の安全を判断したのではないか」と指摘。

今後の任意捜査については、「打ち切られるのではないか」とした一方、「15歳の次女は児相対応の年齢のため、調査が続く可能性はある」との見解を示しました。

（高橋知典弁護士）「心理的虐待という"心に対する虐待行為”の一つに『暴力を面前で見せる』ということがある。そのような傷を15歳が受けたかもしれないという意味で児相の調査が続く可能性はありますが、基本的には『その後どうですか』といったコミュニケーションがとられるのではないかと思います」

（2026年5月26日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より）