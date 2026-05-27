警視庁元麻薬Gメンが実名・顔出し告白…「年間数百丁！」暴力団などの犯罪組織から拳銃を摘発せよ

「妻は知らない」会社員が隠していたグロックとコルト

都内にある手入れの行き届いた瀟洒(しょうしゃ)な一軒家を我々捜査官が訪ねたのは、いまから10年ほど前だったでしょうか。

表向きは「会社員の邸宅」だったので、奥さまは刑事の訪問に大変驚かれていましたが、ご主人は警察用語で言う犯罪組織の「テコ」――組織に所属しない使い走りで、「銃器を自宅に隠し持っている」という情報が寄せられていました。

「家族には言わないでほしい」

というご主人の意向を受け、何も知らない奥さまには自宅の一室で待機していただき、捜索を始めました。どの部屋も整理整頓されていて、塵(ちり)ひとつ落ちていない。「これでは屋内には隠せない」と考え、庭に出ました。

すると、ご主人の趣味なのでしょう、ロードバイクが塀に架けられていました。その奥に倉庫があるのが見えてピンときました。

はたして、大事なロードバイクは外にむき出しでぶら下がっているのに、ホームセンターで売っているようなアルミ製の倉庫には鍵がかかっていました。

鍵を開けるとジュラルミンのアタッシュケースがあり、中にグロックと最新式のコルトガバメントが入っていました。

元警視庁警部補の小比類巻(こひるいまき)文隆氏（52）は’93年に入庁して以来、30年にわたるキャリアのほとんどを組織犯罪と薬物事案の捜査に捧げてきた。これまで２度にわたって本誌で「薬物捜査のリアル」を紹介してきた小比類巻氏だが、今回は銃器対策の現場について詳述する。

薬物の情報を取っていると、一緒に銃器の情報が上がってくることがあります。薬物と銃器は犯罪組織にとって、同じ″売れ筋″の闇ビジネスだからです。

日本では、年間数百丁もの拳銃が押収されています。暴力団などの犯罪組織から流出した″野良拳銃″に加え、マニアが所持する模造拳銃、一見するとオモチャでも実弾が撃ててしまう手製の銃も摘発対象となります。たった一発でも前に弾が飛び、殺傷能力があるならば、それは日本の法律では「拳銃等」となります。

警察はどうやって銃器の在処(ありか)を掴むのか。大きな柱は「情報提供」です。

いい情報なら手付けとして５万円払い、総額で数十万円出すこともあります。警察で予算が組んであり、きちんと領収書を貰って申告します。情報源の秘匿は徹底されており、提供者の素性が漏れたことはこれまで一度もありません。

誰から情報を取るかと言えば、「トラブルを起こしている犯罪組織の人間」です。借金を踏み倒されたとか、女に手を出されたとか、トラブルの噂を嗅ぎつけて接触します。

「なんだか揉めているらしいじゃん」

「刑事さん、聞いてくれよ！ あの野郎、とんでもねえんだよ……」

「じゃあ、情報(ネタ)持ってこい。パクってやるから。ただし、事件を″作る″なよ。綺麗な情報を持ってこい」

という具合に引き出すわけです。

ただ、誰にいつ裏切られるかわからないのが裏社会。自分が密告(チンコロ)されることに備えて、あらかじめ自宅にモデルガンを置いておくヤクザもいます。家宅捜索に来た刑事にモデルガンを掴ませ、「チャカって、これのこと？」と嘯(うそぶ)く。

その一方で、真正拳銃は冒頭のエピソードに出てきたテコなどにいくらか小遣いを渡して、預けておくわけです。

ビッシリ敷き詰められた拳銃

グロック、コルトガバメント、ベレッタなどの著名な拳銃が犯罪組織の人間には人気でしたが、凶器として使用されるのはロシア製のトカレフ、マカロフ、中国製のトカレフが圧倒的に多かったですね。

中国製トカレフはコピー品で、グリップの側面に黒い星のマークがついていて、中国語で「黒星(ヘイシン)」と呼ばれていました。凶器は使ったらすぐ捨てるので、トカレフなど安い拳銃が選ばれるのです。

薬物同様、税関でも拳銃は押収されている。手荷物に拳銃や実弾を紛れ込ませて機内に持ち込み、入国の際に発見されたケースも稀にあるが、「貿易貨物（コンテナやその他の輸入品）に紛れて送られてくるケースがほとんどです」と小比類巻氏は言う。

海外から毎日、大量に運び込まれるコンテナの中に、大量の拳銃が隠されていたことがありました。税関はコンテナごと検査できる巨大なＸ線装置を持っているのですが、すべてのコンテナを調べていたら物流が滞ってしまう。

だから、海外の捜査機関から情報が入った際に調べるのですが、あるとき――外観観察をしていて、コンテナの外壁に溶接した跡があるのを不審に思った税関職員の方が大型Ｘ線装置でチェックすると、壁一面に錆びついた拳銃がビッシリと敷き詰められていた。数にして数百丁あったそうです。このハイテク時代においても、大事なのはマンパワー。スキルとセンスなんです。

私自身、先輩刑事の熟練の業を見せつけられたことは何度もあります。

あれは情報を得て、あるアパートにガサをかけたときのことです。銃刀法違反の捜査令状を見せ、「これから始めるから。変なものを持っているなら、先に出すように」と告げました。肌感覚では１割にも満たないですが、この一言で拳銃を差し出す被疑者が稀にいるんですよ。

そのときは被疑者がすっとぼけていたので、「〇時〇分、捜索開始」と部屋に踏み込みました。当時、私はまだ駆け出しで、タンスの裏とか、引き出しの奥を漁ったりするのかな――と思っていたら、先輩刑事は部屋の片隅にあったケージに一直線。ケージの中ではタランチュラがモゾモゾと動いていました。被疑者が飼っているペットでした。

気味が悪くて目を背ける私をよそに、先輩刑事はタランチュラを棒切れで端に寄せ、ケージの底の土を掘り起こしました。すると、ビニール袋に入った回転式の模造拳銃が出て来たのです。

拳銃を隠すなら、家具の裏や引き出しではないか――これは先入観なんです。そういう″ノイズ″を排除し、「五感を総動員して捜索にあたりなさい」と我々は指導されるのですが、それができるスキルがあったから、先輩刑事はタランチュラのケージに辿り着けたのです。

警視総監の中折れ銃

思わぬ形で拳銃が見つかることがある。家族の形見として届け出られる「遺品拳銃」だ。たとえそれが世界に何丁も残っていない希少な銃であっても、「押収後は例外なく溶鉱炉で溶かして処分されます」（小比類巻氏）。

明治時代に警視総監を務めた方のご子孫が「蔵を整理していたら鉄砲が出てきたので、警察にお返しします」と拳銃を持って来てくださったことがありました。お年を召されたお婆さんでした。

銃があるとわかってから警察に届けるまで少しタイムラグがあったため、銃刀法違反で書類送検せざるを得なかったのですが、不起訴になっています。

日本の警察用拳銃と言えばニューナンブですが、遺品は中折れ式のスコフィールドというアメリカ製の銃でした。アニメ映画『天空の城ラピュタ』で、ムスカ大佐が使っていたような形状の拳銃、と言えばわかりやすいでしょうか。警視総監ですから、駐日大使など外国要人から贈られた拳銃かもしれませんね。

ベテラン刑事の遺品から拳銃が見つかったこともあります。現役時代、面倒をみていたヤクザから拳銃を預かったまま退職。そのまま亡くなってしまったのだそうです。昔はそのあたり、緩かったのでしょうね。こちらも被疑者死亡のまま銃刀法違反で送検されました。拳銃が出てきた以上、事件として終わらせなければなりませんから。

旧ソ連軍の工場で作られた銃が見つかったときは驚きました。綺麗に保管されていて錆もなく、職人さんの手でロシア語の刻印が入れられていたのです。銃が合法の国ならプレミアがついたであろう拳銃でしたが――あえなく溶鉱炉行きとなりました。歴史的価値があろうが、日本では違法拳銃ですから。警察博物館に持っていけないものかと考えたんですけどね。ちなみにそれも遺品拳銃でした。

私が初めて拳銃を押収したのは30年前。先輩の刑事が家宅捜索に行くと聞きつけて、頼み込んで連れて行ってもらったのです。ただ、「いいぞ」と言われるまで外で待機させられました。

「ここに立って、周りを見ておいて」

と指示されたのですが、監視というより、危険だから入れてもらえなかったんです。手袋をはめ、防弾チョッキも着用していましたが、銃器の捜査って何が起きるかわからない。新人だと銃器の扱いを間違えることもありますし、被疑者にいきなり銃撃される恐れもある。

実際、被疑者と銃撃戦になった先輩刑事がいました。犯人がコルトガバメントを持ったまま逃走。追跡すると撃ってきた。犯人が使っていたのが曳光(えいこう)弾という弾道が光って見える弾丸で、顔の横を掠めていくのが見えたそうです。

それで一発撃ち返したら、それまでパンパン撃ちまくっていた犯人が急に静かになった。身を隠していた物陰から出て、「いまからそっちに行くぞ」と声を掛けてから様子を見に行ったら、犯人が腹を抱えてしゃがみ込んでいて、見る見るシャツが血で真っ赤に染まったそうです。

暴漢に警棒で立ち向かった上司は、親指がちぎれそうになるほどの深手を負ってやむなく発砲。当たった場所が悪く、犯人を射殺してしまい、退職するその日までトラウマを抱えて生きていました。

銃は一瞬でたくさんの人々の人生を破壊します。狆辰物瓩任△詭物に対し、品質のいい銃は100年持つ。摘発を進めないとどんどん数が増え、悲劇の数も増えていく。だからこそ、刑事は危険を冒してでも現場に向かうのです。