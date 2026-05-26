お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が26日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演。18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日辞任が発表された巨人の阿部慎之助監督（47）について言及した。阿部氏は26日未明に釈放され、同日に会見を行い「伝統ある巨人軍という監督の名を汚した」と涙を流して謝罪した。

岡田はこの日からの交流戦を前に、前夜はBSの野球関連番組に生出演していた。番組直後にニュースを知ったといい、「その番組にもプロ野球のOBの方がおられて、皆さんが全員声を出して驚いて“どういうことや”となったんですけど」と振り返る。そして「巨人軍の選手は試合に集中していただきたい」と選手を気遣った。

長年オリックスを応援する野球ファンとして知られる岡田。番組MCのフリーアナウンサー・石井亮次が、阿部氏が辞任したことについて「辞任まですることなのかというのもある。辞めなきゃいけないんだって、私は個人的に次の日辞任？っていうのは驚いた」と話すと、「逮捕という事実はね」と難しい表情でポツリ。

「逮捕という事実があって、釈放されて、いよいよ交流戦今日からやります…世間これだけ騒がせてるから」と言葉を選びながら話し、「休養でもいい」と石井アナが食い下がると、「百歩譲って休養でもええかもしれんけど、ちょっとそこはね」と私見を語った。