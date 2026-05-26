タレントの熊田曜子（44）が24日深夜に放送されたテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（日曜深夜2・20）に出演。パートナーの浮気問題について語った。

この日は「女の黒いホンネ女子会」。女性ゲストたちが赤裸々に女子会トークを繰り広げた。「夫の浮気は許す？」のトークテーマに、現在3児の子を持つシングルマザーの熊田は「結婚する前は両目しっかり開いて、結婚したら両目閉じます」と、結婚後の浮気には目をつむると応答。

さらに「何か…○○さんのを見た時に」と突然切り出す熊田。音声は処理され、テロップで「有名人W」と表示された。

「あの△△が不倫されたんだったら仕方ないと思っちゃって。あんなに可愛くて完璧な子がされるんだったら、まぁ私もされるかみたいになっちゃったんですよね」とぶっちゃけ。△△部分の音声は再び処理され、テロップでは「有名人S」と記された。

熊田は2012年4月に会社経営者の男性と結婚。同年12月に長女が誕生し、15年に次女、18年に三女をもうけた。だが、21年5月に夫婦で口論となり、夫から暴行を受けたとして、自ら110番通報。被害届を提出した。夫は暴行容疑で逮捕され裁判に。12月23日に東京地裁で会社経営の夫に罰金20万円の有罪判決が言い渡された。夫は熊田の不倫などを疑い民事裁判も起こしていたが、23年4月に「円満な形で離婚が成立しました」と熊田の所属事務所が発表した。