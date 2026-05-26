元HKT48メンバー、手作りキーマカレーパン公開「プロの腕前」「焼色も綺麗で食欲そそられる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】元HKT48でタレントの朝長美桜が5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのカレーパンを公開し、話題となっている。
【写真】28歳元48メンバー「売り物レベル」前日のキーマカレー活用した手作りカレーパン
朝長はパン粉をまんべんなくふりかけた焼成前のカレーパンと、こんがりとした焼色が付いてパセリを乗せたカレーパンの写真を並べて投稿。「中のカレーも！？すごい！！」というコメントには「この前キーマカレーをした時に 多めに作って次の日カレーパンにしました」とつづり、卵黄の乗ったキーマカレーの写真と、中のカレーが見えるように切り口を向けたカレーパンの写真を披露した。「もはやカレーパンを作りたくてキーマカレーにしたまである笑」と呟いている。
この投稿には「手作りでカレーパンはすごすぎる」「お店のカレーパンかと思った」「キーマカレーから作るとは賢い」「美味しそうすぎてお腹すいた」「売り物レベル」「焼色も綺麗で食欲そそられる」「これはもうプロの腕前」「私も真似して作ってみたくなりました」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元48メンバー「売り物レベル」前日のキーマカレー活用した手作りカレーパン
◆朝長美桜、手作りカレーパンを披露
朝長はパン粉をまんべんなくふりかけた焼成前のカレーパンと、こんがりとした焼色が付いてパセリを乗せたカレーパンの写真を並べて投稿。「中のカレーも！？すごい！！」というコメントには「この前キーマカレーをした時に 多めに作って次の日カレーパンにしました」とつづり、卵黄の乗ったキーマカレーの写真と、中のカレーが見えるように切り口を向けたカレーパンの写真を披露した。「もはやカレーパンを作りたくてキーマカレーにしたまである笑」と呟いている。
◆朝長美桜の投稿に反響
この投稿には「手作りでカレーパンはすごすぎる」「お店のカレーパンかと思った」「キーマカレーから作るとは賢い」「美味しそうすぎてお腹すいた」「売り物レベル」「焼色も綺麗で食欲そそられる」「これはもうプロの腕前」「私も真似して作ってみたくなりました」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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