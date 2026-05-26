【レポート】Aぇ! group＆西村拓哉が、映画『おそ松さん』世界最速試写会に降臨！「やるからには“スノ（Snow Man）超え”ということで頑張りたいと思います！」

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映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』世界最速プレミア試写会 in OSAKAが、5月21日、大阪・TOHOシネマズ 梅田 スクリーン2にて開催。Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、正門良規、小島健、佐野晶哉）と西村拓哉がサプライズ登壇し、観客を喜ばせた。

■「（映画の）反応が気になりすぎて大阪まで来ちゃいました」

世界最速となる上映会には、平日の17時45分スタートという上映スケジュールにも関わらず、全国から431名の観客が集結。映画が始まると、客席からは笑い声が漏れ聞こえ、スクリーンに釘付けになる観客でいっぱいとなった。

映画の上映が終了すると、世界で初めて本作を鑑賞した観客の熱気が満ち溢れる会場に、舞台袖からMCの青木源太アナウンサーが登場。ざわつく場内でMCの呼びかけで末澤誠也（おそ松役）、正門良規（カラ松役）、佐野晶哉（チョロ松役）、小島健（一松役）、西村拓哉（トド松役）の5名が上手からサプライズ登場！ 予期せぬ“兄弟”たちの来訪に、会場は悲鳴のような大歓声と拍手に包まれた。

長男・おそ松役を演じた末澤が観客に向かって「映画、楽しかったでしょうか？」と声をかけると、会場からは大きな拍手が。「僕らも反応が気になりすぎて大阪まで来ちゃいました。よろしくお願いします」と挨拶。そして順番に挨拶していくメンバーたち。一松役の小島から「小島健です。姿勢もよくて、一松とは真逆の“スーパースター”が大阪に来ちゃいました」とボケると会場からはクスクスと笑い声が漏れ聞こえた。

前述のとおり、世界最速となる上映会となった本作。先日行われた『完シェー報告会』での監督の発言を受けて「初日から皆さん、6つ子だった」とおっしゃっていましたが、いかがでしたか？ と撮影時のエピソードを聞かれると、末澤は「衣装や髪型も相まって、空気感も初日から変な緊張感なく、わちゃわちゃしながらクランクインできました」とコメント。また、MCから今回の配役について聞かれると、みんなキャラにぴったりだったと同意する意見が続出した。「結構そのままでしたね。誠也君も普段からパチンコばっかりで…」と正門がボケると「せえへんわ！（笑）役作りです！」と末澤がツッコミを入れる場面も。

そして予告映像でも使われているカラ松と一松のキスシーンの撮影ついて聞かれると、前日からキスシーンに備えていた小島に対して、何もしていないと正門。正反対のふたりに、該当シーンを観た佐野からは、あのシーンについては涙が出ましたと、迷シーン（？）への絶賛コメントが飛び出す場面も。なお、このシーンは、撮影チーム最大の結束力が生まれたというシーンだったとのこと。さすが関西出身が集まっているだけあり、漫才のように繰り広げられるAぇ! groupと西村拓哉の会話に、会場は盛り上がる一方だ。

■スペシャルゲストは、松野家のパーカーを纏った「ビリケンさん（おそ松ver.）」

イベント中盤では、大阪ならではのスペシャルゲストとして、松野家のパーカーを纏った「ビリケンさん（おそ松ver.）」が登場。かつて通天閣に祀られていた2代目ビリケンさんという由緒ある“神様”を前に、会場からは、おおお！ と驚くと声が飛び交い、登壇者たちも「え！ すごい！」とおそ松さんのスタイルとなっているビリケンさんに驚いている様子。映画のヒット祈願を込めてメンバー各々が足の裏を撫でていると、それぞれの個性的な撫で方に「癖強いな！」と突っ込む末澤に、会場から笑いが巻き起こった。

そんななか「ビリケンさんをときめかせるのは誰ザンス、たこ焼きゲーム」を実施。5つのたこ焼きの中から「当たり（タコ入り）」を引いた者が、ビリケンさんに胸キュンセリフを披露するというルールで、Aぇ! groupと西村拓哉ならではのバラエティ力とアイドルとしての魅力が存分に発揮されるミニゲームコーナーがスタートした。

順番にくじを引いていくメンバーたち。最後にくじを引き、見事当たりを引いた佐野は、ビリケンさんの足を触りながら「一日の終わりにこうやって足触って願ってんねや。お前と結婚するって」とキラーワードを披露。会場には絶叫に近い悲鳴が響きわたり、そんな様子に爆笑するメンバーたちが「正気か？」と会場へ突っ込む場面もあった。

さらにMCからもう一周！ と声掛けがあると会場からは大きな拍手が。二回目は佐野から順番にくじを引いていき、最後にくじを引いた西村が「入ってる！」とくじを開ける前に叫ぶ場面も。そんな西村が見事当たりを引き、2回目は映画デートに誘ってくださいというシチュエーションのオーダーも。西村は足を触りながら「面白かったな、映画。あ、映画館やから大きい声で喋られへんけどさ。ちょっと、俺のここ（心臓）触って？ ドキドキしてるやろ。今、隣で一緒に映画観れて、ドキドキしてる。俺と付き合って」と胸キュンワードを披露。小島から天才や！ と絶賛の声が上がる一方、司会者からは「映画中は真似しないように」と注意を促され、会場の笑いを誘っていた。

そしてイベントの最後にはメンバーそれぞれから観客へ挨拶があり、暖かい雰囲気のなか、イベントは締めくくられた。

なお、公開約1週間前となる、6月4日18時より東宝MOVIEチャンネルにて、Aぇ! groupが歌う主題歌を使用した主題歌スペシャルPVが公開されることも決定。続報に注目だ。

■Aぇ! group＆西村拓哉 コメント

■映画情報

『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』

6月12日（金）公開

原作：赤塚不二夫『おそ松くん』

監督：川村泰祐

脚本：宅間孝行

キャスト：Aぇ! group

草間リチャード敬太 西村拓哉

渡邉美穂 大貫勇輔 なえなの 野口衣織（=LOVE）／三宅弘城 木村多江

制作：はちのじ パイプライン

配給：東宝

(C)映画「おそ松さん」製作委員会2026

■関連リンク

作品サイト

https://osomatsusan-movie.jp