4月にNetflixで配信が始まったドキュメンタリー『Trust Me: The False Prophet（邦題『サミュエル・ベイトマンの狂気 一夫多妻制カルト教団の闇』）』が、アメリカのモルモン系原理主義カルトで起きた一連の事件を描き、衝撃を与えている。

《写真を見る》未成年24人を含む80人の妻を得たFLDS教団のウォレン・ジェフス、ベイトマンの14番目の妻の現在の姿

舞台はFLDS（末日聖徒イエス・キリスト教会原理派）。モルモン教主流派から分裂した原理主義グループで、主流派が否定した"一夫多妻"婚を実践している。

かつて指導者だったウォレン・ジェフスは、未成年の妻24人を含む80人の妻を得たが、12歳と15歳の少女への性的暴行で有罪となり、2011年に終身刑などを言い渡された。それでも信者の一部は獄中のジェフスを"預言者"として崇拝し続けた。

2019年、その空白に入り込んだのが、サミュエル・ベイトマンだった。「天の父の命令」を受けていると主張し、男性信者から女性や子どもを引き取り、自分の"妻"だと宣言し始めたのだ。

海外ジャーナリストが続ける。

「不動産などの事業で失敗した元FLDS 末端信者のベイトマンは、ウォレンが収監された混乱に入り込み、やがて自らを"預言者"と名乗るようになります。FLDSでは、"預言者"の言葉が神の言葉として扱われる。ベイトマンは、ウォレンの作った支配構造を再利用し、少女たちの虐待を続けました」

ベイトマンが取り込んだのは、女性や少女だけではなかった。父親である男性信者が娘を差し出す側に回った点にも事件の異常さがある。そのうちの1人は、預言者への忠誠として、10歳、14歳、17歳を含む4人の娘を"妻"として差し出した。2022年の逮捕時点で20人以上、うち10人が未成年、最年少は9歳だった。

「ベイトマンは『神の意志』や『贖罪』という言葉を使い、男性信者から妻や娘を奪った。性行為を『兄弟の結びつき』の儀式と呼び、 FBI資料には、少女に対して『主のために貞操を捧げるのだ』とサムが諭す記録も残っています。家族が保護者ではなく、共犯者にされてしまったことが、この事件の恐ろしさです」（同前）

トレーラーに閉じ込められた3人の未成年少女

サムはアリゾナ州、ユタ州、コロラド州、ネブラスカ州を転々としながら、数年にわたり"儀式"を続けた。2022年8月、事件は思わぬ形で露見する。

通行人がトレーラーの隙間から小さな指が出ているのを見つけ、当局に通報。換気口のない木製トレーラーに11歳から14歳の少女3人が押し込められているのが発見された。

FBIは捜査に乗り出し、ベイトマンを未成年者の性的目的で移送した共謀罪などで起訴。2024年12月、連邦地裁は禁錮50年を言い渡した。

「起訴段階で児童ポルノ製造などにも問われていましたが、司法取引の結果、最終的には未成年者を性的犯罪目的で移送する共謀罪と誘拐共謀罪で有罪を認め、禁錮50年となっています。起訴資料では、性的虐待の様子を映像で信者らに共有していたとも記されています」（同前）

逮捕時点で"妻"は20人以上、うち10人が未成年、最年少は9歳。連邦地裁の判事は量刑で、「あなたは少女たちを家族から引き離し、性奴隷にした。彼女たちの無垢と幼年期を奪った」と厳しく断じた。

サム逮捕後、成人した妻のうち7人が有罪判決を受けた。

13番目の妻は、当初サムをかばい、未成年者の移送に関与したことで、21か月の有罪判決を受け服役。刑務所で生活する中で、少しずつ目を覚ましていった。

「接触がある限り、彼はまだ支配していた」と振り返り、刑務所での時間についても「人生で最良で最悪の出来事だった」と表現。隔離されたことで、自分で考え、疑問を持つことを迫られたという。出所後、彼女が身につけていたのはショッキングピンクのセーター。FLDSでは許されなかった服装だった。

14歳で第7の妻にされた女性は、現在20歳。結婚当時について、庭でブランコに乗っていたところ「父に呼ばれ、『サムが待っている』と言われて断れなかった」と回想し、「いつか本を書きたい」「苦しみは私の力になった」と前を向いている。

「未成年の被害者9人は全員、教団を脱退。一方で成人した妻たちの中には、いまも信仰や彼への忠誠を捨てられず、毎日ベイトマンからの連絡を待っている人もいる。収監されても、支配が終わったとは言い切れません。物理的に引き離されても、すぐには解けないのです」（同前）

一夫多妻制の名を借りた児童婚と性的搾取、さらに児童ポルノ関連の疑いまで含む衝撃の事件。"預言者"が服役しても、その声を待ち続ける人がいる限り、事件はまだ終わっていない。