いまさらですが、iPhone Airが欲しくなりました。2025年発売のiPhoneはiPhone 17を選び、半年使って性能にもデザインにも不満はありません。むしろホームボタンがなくなって以降のiPhoneとして、ハードウェアはひとつの完成形に到達したとも思っていますし、2026年は買い替えず2年使おうと考えるくらいには気に入っています。

iPhone 17、すごく気に入っています。

ただ、やけに筆者の周りでiPhone Airを褒めている人が多く、iPhone 17シリーズの何かしらの機種からiPhone Airに買い替えた人もいるなど、そこまで皆が良いと言うなら触ってみたい！ となってしまいました。

発売から半年経ったiPhoneはこの業界においては旬を過ぎたスマートフォンであり、iPhone Airが気になるとはいえ、ぐっとこらえて次のモデルを待って買う方が賢い買い物です。

でも気になって気になって仕方がない、一度気になり始めてからは毎日どうやって買おうかを考え、改めてスペックを見比べて果たして満足できるかなどを考えることが止まらなくなってしまい、結論から言えばiPhone Airを買い増しました。

買ってしまったiPhone Air

iPhone Airは容量によって価格は異なり、筆者の使い方であれば最も容量の小さな256GBで十分です。このモデルのApple Storeでの販売価格は発売当時から現在まで、15万9800円です。

中古市場を見ていると「未使用品」「中古Aランク」など、新品と状態の変わらないものが14万円前後で販売されています。Apple Store価格と比べるとだいたい2万円弱安く購入できます。

また、iPhone 17を下取りに出すと買取価格は10万円台～11万円前後になり、差額は2～3万円程度です。この支出であれば「おもしろそうなエントリーモデルのスマートフォンを買ったくらい」の負担になるので、懐へのダメージは少なく済みます。

中古を買うにあたっての懸念事項は「保証」です。iPhone Airを買って気に入った場合はこの先しばらく使うでしょうから、AppleCare+には加入したく、未使用品であっても中古店で販売されているものは初回の通電・アクティベーションから一定の期間が経過しているため、AppleCare+に加入できません。いくつかの中古店の在庫で「まだAppleCare+に加入できるものがあるか」を確認しましたが残念ながら全滅。ここで買うことを諦めるべきですが、ここまで欲しいと突っ走ってしまった以上、この物欲は止められません。

そこで中古ではなく、Apple Storeで購入することに。そのまま定価で買うのは芸がないので、少しでもお得な買い方をしたく「ドコモ回線に紐づけて」購入してみました。

Apple Storeではキャリア契約に紐づけることでiPhoneを少し安く購入できます

ご存じの方も多いと思いますが、Apple Storeでは一部キャリアの契約に紐づけるようにしてiPhoneを購入する場合、iPhoneの本体代金が割り引かれます。この割引はApple Store店頭での購入だけでなく、Apple Store Onlineでの購入でも適用されます。

ちなみにApple Store店頭では「スタッフが手続きした」という扱いになり、キャリアショップや家電量販店での購入同様、事務手数料が発生します。すると、筆者の既存のドコモ契約に紐づけるため機種変更扱いとなり、事務手数料として4950円がかかり、さらに最寄りのApple Storeまでの交通費も含めると6000円ほどの支出となります。となると、今回の割引額は8800円なので6000円も手数料などが発生すると割引のうまみがありません。

これが「Apple Store Onlineで購入、商品は自宅配送」だと、購入したiPhoneと自分の契約を紐づける作業も自分自身でオンラインで行うことになり、事務手数料が発生しません。Apple Storeへの交通費もかかっていないので、8800円の割引をすべて受けきることができます。

自分でオンライン手続きを行ったので事務手数料は発生しませんでした

割引分も後日カードに返金がありました

もちろん新品のiPhone AirなのでAppleCare+にも加入でき、気に入って長く使う際の保証についても問題ありません。

最初に狙っていた中古を買うよりは5000円～1万円ほど支出は増えてしまいましたが、買うことに意地になった割にはお得に買えた気にはなれているので良しとします。

なお、当初の予定ではiPhone 17を下取りに出すはずでしたが、気に入りすぎているので手放せず、eSIM含め一通りiPhone Airに移したものの手元にあります。なので「エントリースマホを1台買ったくらいの支出」にはほど遠い状態ですが、そこはこれから考えたいと思います。