【ホビーガチャEX スター・ウォーズ ジェダイ・インターセプター-COMPLETE EDITION-】 発売元： タカラ トミーアーツ 発売日：2026年5月下旬 価格：1回500円 サイズ：約1/64スケール 全長97mm

タカラトミーアーツより、5月下旬に発売されるガチャの「ホビーガチャEX スター・ウォーズ ジェダイ・インターセプター-COMPLETE EDITION-」。こちらは、映画「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」に登場したジェダイ・インターセプターを、1/64スケールで再現したものだ。

今回は、「アナキン・スカイウォーカー＆R2-D2」と「アナキン・スカイウォーカー（ダース・ベイダー）＆R2-D2」、「オビ＝ワン・ケノービ＆R4-G9」、「オビ＝ワン・ケノービ＆R4-P17」という4種類の組み合わせでラインナップされている。いずれもガチャとは思えないクオリティの造形と、細部までこだわった彩色が施されているのが特徴だ。

こちらの「ジェダイ・インターセプター/アナキン・スカイウォーカー＆R2-D2」は、ジェダイ・インターセプターにアナキン・スカイウォーカーとR2-D2が乗り込んだ姿を再現したものだ。ウイング部分はパーツが付け替えられるようになっており、閉じた状態と開いた状態の2形態が再現できるようになっている。

機体は黄色く塗装されている

ダメージも含めて細かく塗装されている

こちらはウイングを開いたところ

ディスプレイ用の台も付属しているのはありがたい

ギミックとしてはほかにも用意されており、コックピット部分のキャノピーは自由に開閉することができる。中にはアナキンが座っているが、こちらも座席に固定されているわけではないので、好みで着脱することも可能だ。

コックピットにはアナキンの姿が

アナキンは着脱可能だ

こちらの「ジェダイ・インターセプター/アナキン・スカイウォーカー（ダース・ベイダー）＆R2-D2」は、完全新規カラーで作られた機体だ。劇中では、アナキンがフォースの暗黒面に落ちたときに登場していたインターセプターを再現している。

緑色の機体がクールだ

噴射のエフェクトパーツも付属している

汚れの表現も素晴らしい

斜め後ろから見る姿が美しい

基本的なギミックに関しては、全アイテム共通となっている。いずれもウイング部分の差し換えに加えて、コックピットのキャノピーも開閉が可能だ。ちなみに、こちらに搭乗しているアナキンはフォースの暗黒面に落ちた後の姿だが……まだ、おなじみのダース・ベイダーの姿になる前である。

アナキンは暗黒面に落ちた後の姿だ

R2-D2はフル塗装されている

劇中で、オビ＝ワン・ケノービがグリーヴァス将軍と戦う前に乗り込んでいた機体を再現したのが、こちらの「ジェダイ・インターセプター/オビ＝ワン・ケノービ＆R4-G9」だ。左翼側に搭乗しているドロイドは、クラシカルなブロンズ色が印象的なR4-G9である。

黒いラインが入っているかのように、機体の汚れが表現されている

青い機体もジェダイらしい色合いだ

ウイングを広げたところ

ウイング部分の形状が異なるだけで、戦闘力が上がったように見えるから不思議だ

コックピットのキャノピーを開けると、ジェダイらしい衣装を纏ったオビ＝ワンの姿が現れる。ちなみに、ウイング部分は差し替え式なので、取り付けていない方は紛失しないよう元のカプセルなどにしまっておくとよいだろう。

オビ＝ワン・ケノービはおなじみの衣装を身につけている

パイロットが乗っていない状態も悪くない

こちらの「ジェダイ・インターセプター/オビ＝ワン・ケノービ＆R4-P17」は、オビ＝ワン・ケノービとアナキン・スカイウォーカーが最高議長の救出に向かう際に登場していた機体だ。赤い塗装が施されており、同乗しているドロイドも赤いR4-P17になっているのは面白い。

このまま飛んでいきそうだ

塗装だけではなく造形も素晴らしい

こちらはウイングを広げたパーツに差し換えたもの

ウイングの内側もしっかり再現されている

差し替えのウイングやエフェクトパーツなど、様々なパーツが同梱されている。入手後は、それらを組み立てるところから始まる。この組み立て作業自体も、かなりわかりやすくなっていた。たとえばウイングを間違った方向に付けないように、穴の大きさや位置が調整されているなど、細かな配慮が感じられるのだ。

オビ＝ワン・ケノービは同じ姿だ

細部まで眺めたくなる仕上がりだ

こちらでご紹介してきた「ホビーガチャEX スター・ウォーズ ジェダイ・インターセプター-COMPLETE EDITION-」は、5月下旬から順次発売される予定だ。いずれも素晴らしい見た目に仕上げられているので、「スター・ウォーズ」ファンならば、コレクションとしてコンプリートしておきたいのではないだろうか？ いずれにせよ、見かけたら早めに入手しておこう！

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