プロ野球、巨人の監督、阿部慎之助容疑者（47）が25日、18歳の娘に対する暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕された。捜査関係者によると、同夜「父親から殴られた」という内容で相談を受けたと児童相談所から110番通報があった。現役の監督がシーズン中に現行犯逮捕されるという前代未聞の事態に、球界に衝撃が走った。

阿部容疑者は都内の自宅で娘を殴ったり首を絞めた疑い。調べに対し、容疑を認めている。18歳と15歳の娘が姉妹で言い争いを始めたため「静かにしろ」と止めに入ったところ、18歳の娘が言い返してきたため「カッとなった」と供述した。警視庁は阿部容疑者が酒に酔っていた可能性があるとしてアルコール検査なども行うという。

プロ野球は26日からセ・パ交流戦が開幕。巨人は本拠東京ドームでソフトバンクと対戦する。

◇阿部 慎之助（あべ・しんのすけ）1979年（昭54）3月20日生まれ、千葉県出身の47歳。安田学園から中大を経て00年ドラフト1位で巨人入り。12年に首位打者、打点王でMVPを獲得し、正力賞を受賞。ベストナイン9度、ゴールデングラブ賞4度受賞。通算2282試合出場で2132安打、打率・284、406本塁打、1285打点。00年シドニー五輪、08年北京五輪、09、13年WBC出場。19年限りで現役引退し、20年から2軍監督などを経て、23年オフに1軍監督に就任。