お笑い芸人の小籔千豊が２５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。会えてうれしかった有名人を明かした。

小籔は「俺、芸人全員好きやったから、吉本の人会えただけで『うわ！』ってなってん」というが「吉本の人らって同じ会社やから、何となくありがたみが下がってくる」と現状を説明。

そんな中、会えてうれしかったのは「鶴瓶さん、上沼（恵美子）さん、藤山直美さん、阪神の選手」と話し「あとは、ふいに会った阿部（慎之助）と坂本（勇人＝ともに巨人）」としみじみ語った。

「巨人の選手で阪神ファンからしたら憎き相手」という中、バラエティー番組で共演した際「前室で横に坂本と阿部が座っててん」。これにはさすがに「うーおってなったもんね」と振り返った。

さらに「サトテルはほんまにテンションあがった」と、阪神・佐藤輝明選手の名を挙げて笑顔。新幹線で遭遇したそうで「振り返った時、後ろの人がペコっとしはってん」。その瞬間は気が付かず、反射的に小籔も頭を下げたが、後々「サトテルやん！？」と気付いたという。

さらに家族で広島旅行に行った際にも、新幹線の乗り場近くで佐藤を目撃。「ちょうど阪神 vs 広島が終わった瞬間ぐらいに、俺らも新幹線に乗る予定やった。アプリの発券並んでる時に娘が『パパの好きな人おるで！』って」と言われた先には、佐藤がいたという。

あいさつしようか迷ったが「でも、せんとジーって見るだけ。サトテルとまた会いたいと思ってる」と期待を込めた。