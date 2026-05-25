涙のガッツポーズからの笑顔！今村聖奈騎手（22）が女性騎手として初のG1勝利 他の騎手に負けない部分は「笑顔」
レース直後は涙を流しながらガッツポーズ。
しかし、すぐに笑顔をみせた今村聖奈騎手（22）。
JRA（日本中央競馬会）の女性騎手として初の、競馬で最も格付けが高いG1を勝利する快挙を成し遂げました。
今村騎手：
本当に夢見てるみたいです。
しかもその舞台は、伝統と格式を誇るクラシックレース、3歳牝馬たちの「オークス」だったのです。
デビューしたばかりの18歳のころには、“自分の強み”を「笑顔」と語っていた今村騎手。
今村騎手（2022年）：
（Q.ここだけは他のジョッキーに負けないぞという部分は？）笑顔って言っときます。
その笑顔は、日本の競馬史に新たな1ページを刻んだ直後も輝いていました。
タッグを組んだのは「ジュウリョクピエロ」、愛称は“ピエちゃん”。
勝利をわかちあい、今村騎手は「彼女（ジュウリョクピエロ）のことは1番分かっているつもり。本当に素晴らしい馬です」とたたえていました。
“ピエちゃん”とともに笑顔で歴史を切り開いた今村騎手。
一瞬だけ見せた涙の意味は…。
今村騎手：
本当にしんどいこともたくさんあったし、悔しい思いもたくさんしたし、G1勝たせてもらって本当に馬に感謝の気持ちでいっぱいです。