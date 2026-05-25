ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が26日に開幕する。25日に前検が行われた。

藤原碧生（26＝岡山）と実森美祐（29＝広島）が左手薬指に指輪を光らせて結婚を報告した。

これで今節の夫婦レーサーは深谷知博＆鎌倉涼と2組に。夫婦同時SG参戦は通算5組目となった。実森が「4月9日に入籍しました。ファンの皆さんの投票でしか出ることができない大会なので、恩返しできるように頑張ります」と語ると、すかさずSG初出場の藤原が「9日は祖父の誕生日。占いでもいい日だと言われたし、2人にとっての吉日です。妻と同じく、恩返しできるように頑張ります」と付け加える。早くも息ぴったりだ。

まずは「2人そろっての予選突破」が共通目標。藤原にとってはSG初1着を懸けての戦いも初日5Rから始まる。「足は普通くらい。回り足は良かったけど少し重さがあったのでプロペラ調整で回転を上げていく方向です」と手応えはまずまずだ。

一方の実森も「地区選（1月29日下関6R藤原1着、実森3着）で直接対決した時は夫が先着。今回は負けないように」という目標も立てた。前検では実森は「班では普通くらいで一緒だったけど、スタートが分かっていないです」とスタートの不安を口にしたが、結婚後初となる直接対決はあるのか。今節の注目ポイントがまた一つ増えた。