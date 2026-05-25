玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらスは、5月22日から、東京都の大型商業施設「カメイドクロック」内に、「トイザらス カメイドクロック店」をグランドオープンした。さらに、6月5日には福岡県の大型商業施設「イオンモール筑紫野」内で、「トイザらス 筑紫野店」が移転グランドオープンする。

「トイザらス カメイドクロック店」および「トイザらス 筑紫野店」は、人気キャラクターの最新のおもちゃ・グッズ・キッズ衣料をはじめ、人形・ぬいぐるみ、乗り物のおもちゃ、ブロック玩具、ゲームのほか、トイザらスでしか手に入らない海外で人気の商品やブラインドボックスなど、子どもからキダルト（子どもの心を持った大人たち）まで楽しめる商品を取り揃えている（店舗によって取扱商品、取扱商品数、在庫状況は異なる）。なかでも、開けるまでどれが出てくるかわからないドキドキ感が人気の「ブラインドボックス」は国内外のメーカーの人気商品を取り揃え、アジアで人気急上昇中の「LULU THE PIGGY」も直輸入しており、大人がわくわくしながら欲しいおもちゃ・グッズを探せる店舗となっている。コンパクトながらも、家族そろって、また大人の人だけでも、わくわくしながら欲しいおもちゃ・グッズを探せる空間を提供する。





「LULU THE PIGGY」は、アジアで人気急上昇中の「ブラインドボックス」、様々なテーマのフィギュアコレクションとして展開されている。

今回の新店オープンを記念して、トイザらスオリジナルのおもちゃ・ノベルティグッズのプレゼントや公式キャラクター「キリンのジェフリー」のグリーティングなど、子どもたちおよび家族の人々に楽しんでもらえるプレゼントやイベントを用意する（店舗によってプレゼント・イベンの内容や実施期間が異なる）。また、「スターカード会員 新規登録キャンペーン」も実施する。期間中、新規会員登録＆新店での買い物で、期間限定300ポイントをプレゼントする。

［店舗概要］

店舗名称：トイザらス カメイドクロック店

オープン日：5月22日（金）

所在地：東京都江東区亀戸6丁目31−6 カメイドクロック2F

売場面積：約104m2

営業時間：10:00〜21:00

店舗名称：トイザらス 筑紫野店

オープン日：6月5日（金）

所在地：福岡県筑紫野市⽴明寺434−1 イオンモール筑紫野 3F

売場面積：約491m2

営業時間：10:00〜21:00

日本トイザらス＝https://www.toysrus.co.jp/ja-jp