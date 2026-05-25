史上最高4億円大会の主催者推薦選考会を実施 薮田梨花、ルーキー高田菜桜ら10人が通過
＜EARTH MONDAMIN CUP 事前情報◇25日◇カメリアヒルズカントリークラブ（千葉県）＞賞金総額4億円、優勝賞金7200万円と、ともにツアー史上最高額となるビッグトーナメントの主催者推薦選考会が、開催コースの千葉県・カメリアヒルズカントリークラブで行われた。
【写真】ルーキーがスーツを着たら雰囲気ガラリ
18ホールのストロークプレーで行われた選考会には138人が出場し、10枠を争った。トップ通過は「67」をマークした薮田梨花。「2番でショットインイーグル。そこでいい流れに持っていけた。試合に出られることに感謝して、出るからには優勝目指して強い気持ちで戦いたい」と喜んだ。4アンダー・2位タイには上堂薗伽純、高野あかり、高田菜桜が並んだ。高田は下部ステップ・アップ・ツアーで優勝したルーキーで、「苦手意識があるコースだったけれど、できるだけ伸ばせるように頑張りました。地元・千葉県の開催ですし、すごく出たかった試合なので、通過できてうれしい」と笑顔を見せた。3アンダー・5位タイに石井理緒、手束雅、鳥居さくら、柏井麻衣、丹萌乃が入った。2アンダー・10位タイには11人が並び、カウントバックの結果、徳永歩が本戦出場権を得た。大会は6月25日から28日までの4日間開催。15回目の節目を迎える今年は、昨年から賞金総額を1億円増額し、史上最高額となる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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