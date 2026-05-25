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IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネルで「【辛口予測！】今後登場すると予測されている iPhoneの折りたたみスマホはいけるのか？ 辛口でオリジナルの予測をします」を公開した。動画では、今後発表が噂されるiPhoneの折りたたみモデルが市場で成功するかどうかについて、現状の市場データや独自の視点から辛口の予測を展開している。



現在、Android各社から折りたたみスマホが発売されているが、Appleからは未だ発表されていない。戸田氏は、Appleが折りたたみスマホを出す最大のメリットとして、OSとアプリを独自に開発している点を挙げる。AndroidタブレットのOSやアプリの使い勝手に難があることと比較し、「閉じたらiPhone、開いたらiPadとして使うことができれば最強」と語り、ハードとソフトを統合できるAppleの強みを高く評価した。



一方で、戸田氏は普及に向けた厳しい懸念点を提示する。「そもそも折りたたみスマホがあまり売れていない」と切り出し、市場全体のシェアのなかでわずか0.6%しか売れていないというデータを引用。仮にiPhoneが参入して売上が急増したとしても、シェアは1.2%程度にとどまると予測した。また、「折りたたみスマホはステータスシンボルになっている」と指摘し、大画面を活かせる一般的な用途が限られていることを課題として挙げた。



さらに、大きな障壁となるのが価格の高さである。戸田氏は最新のAndroid折りたたみスマホが約26万円から27万円であることを踏まえ、Appleが発売する場合「20万円台後半から30万円を超えてくると思う」と推測。複雑な折りたたみ構造や高価なディスプレイ部品を考慮すると、iPhoneだけが手頃な価格帯で提供されるとは考えにくいと説明した。



これらの分析を踏まえ、動画の最後で戸田氏は「iPhoneの折りたたみがでてもそんなに売れないと予想する」と結論づけた。ただし、Appleならではの画期的な新技術が搭載されれば一気に人気を集める可能性もあると語り、今後の新情報への期待を覗かせて予測を締めくくった。