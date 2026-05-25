この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

※本記事は、TikGadgetが提携先よりレビュー記事執筆用に提供を受けた製品について、実機レビュー動画の内容を紹介するものです。なお、動画の制作・投稿に関して金銭の授受はありません。



YouTubeチャンネル「TikGadget - ティックガジェット」が、「GPS・マップ・AI音声操作まで対応！Amazfit Cheetah 2 Proが便利すぎた」と題した動画を公開した。



動画では、同チャンネルの運営者であるレイ氏が、ランニングやトレーニングを本格的に楽しみたい人向けのスポーツスマートウォッチ「Amazfit Cheetah 2 Pro」を実機レビューしている。高精度GPSやオフラインマップ、AI音声操作などを備えた本製品について、「機能ぜんぶ盛り」と表現しながら、実際の使い勝手や魅力を紹介した。



レイ氏がまず注目したのは、スポーツウォッチらしい耐久性と、日中でも見やすいディスプレイだ。本体にはチタン合金ボディとサファイアガラスを採用しており、日常使いはもちろん、屋外でのトレーニングでも安心して使いやすい仕様となっている。



また、1.32インチのAMOLEDディスプレイは最大3,000nitの高輝度表示に対応。強い日差しの下でも文字やアイコンが見やすく、ランニング中でも画面を確認しやすい点を評価していた。5ATMの防水仕様にも対応しており、汗をかく運動時やプールでの使用にも配慮されている。



機能面では、オフラインマップと高精度GPSが大きなポイントとして紹介された。あらかじめマップデータを保存しておけば、スマートフォンの電波が届きにくい場所でも、ウォッチ単体で現在地の確認やルートナビゲーションができる。ランニングだけでなく、登山や旅行先で使いやすい点も魅力だ。



トレーニングサポート機能も充実している。あらかじめメニューを設定しておくことで、ペースや運動内容をウォッチ側が案内してくれるため、自己流になりがちな運動も管理しやすい。これから本格的に走り始めたい人にとっても、日々のトレーニングを続ける助けになりそうだ。



さらに、GPT-4oベースのAIを活用した音声操作にも対応。音声で質問できるだけでなく、運動スケジュールを提案するAIコーチ機能も備えている。高性能マイクとスピーカーを内蔵しているため通話にも対応し、約32GBのストレージに音楽やPodcastを保存して、スマートフォンなしで再生できる点も紹介された。



動画の終盤では、540mAhバッテリーによる電池持ちの良さにも触れている。通常使用で最大20日間持続し、約1時間でフル充電できるため、毎日充電する手間が少ない。スポーツ用途だけでなく、普段使いのスマートウォッチとしても扱いやすい印象だ。



レイ氏は「Amazfit Cheetah 2 Pro」について、スポーツ向けの本格機能を備えながら、デザイン性も高いスマートウォッチだと総括している。ランニングやトレーニングをしっかり記録したい人はもちろん、日常使いでも頼れる高機能ウォッチを探している人にとって、有力な選択肢となりそうだ。